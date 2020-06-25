PKK'dan Hakkari'de işçilere saldırı
Terör örgütü PKK Hakkari'de içme suyu çalışanlarına uzun namlulu silah ve roketle saldırı düzenlendi. PKK'nın Çukurca'daki kalleş saldırısında 2 işçi yaralandı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin içme suyu çalışması yapan yapan işçilere saldırısında 2 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Irak sınırına yakın bölgede içme suyu çalışması yürüten işçilere, PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silah ve roketle saldırı düzenlendi.
Saldırıda yaralanan 2 işçi helikopterle kent merkezine getirildi. İşçiler Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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