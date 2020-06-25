25 Haziran 2020, Perşembe
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PKK'dan Hakkari'de işçilere saldırı

Terör örgütü 'de içme suyu çalışanlarına uzun namlulu silah ve roketle saldırı düzenlendi. PKK'nın 'daki kalleş saldırısında 2 işçi yaralandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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PKK'DAN HAKKARİ'DE İŞÇİLERE SALDIRI

'nin ilçesinde 'lı teröristlerin içme suyu çalışması yapan yapan işçilere saldırısında 2 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Irak sınırına yakın bölgede içme suyu çalışması yürüten işçilere, PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silah ve roketle saldırı düzenlendi.

Saldırıda yaralanan 2 işçi helikopterle kent merkezine getirildi. İşçiler Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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