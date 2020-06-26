26 Haziran 2020, Cuma
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İstanbul Boğazı’ndan isyan ettiren yeni manzaralar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. , ’ndaki kirliliğe dikkat çeken yeni bir görüntü paylaştı. Birpınar, “ Boğazı böyle olmamalı” diye yorum yaptı. Video, Boğaz’daki bidonları, şişeleri, atıkları gözler önüne serdi. Sabah Gazetesi'nden 'nın özel haberine ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi: 26.06.2020
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İSTANBUL BOĞAZI’NDAN İSYAN ETTİREN YENİ MANZARALAR

, son 10 ay içerisinde aşırı şekilde kirlendi. İstanbullular sosyal medyada birçok görüntü yayınlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Boğaz'ın kirlendiğine dair yeni bir görüntü paylaştı.

İstanbul Boğazı’ndan isyan ettiren yeni manzaralar İSTANBUL BOĞAZI’NDAN İSYAN ETTİREN YENİ MANZARALAR

BOĞAZ'DA BİDONLAR, ATIKLAR, ŞİŞELER VAR

Birpınar, bir İstanbullu'nun çektiği ve Boğazı'nın kirli haline ilişkin yorumlarda içeren bir videoyu paylaşarak "İstanbul Boğazı böyle olmamalı" dedi.

Birpınar'ın paylaştığı videoda Boğazdaki kirliliği çeken İstanbullu şunları söyledi: "Plastikler, atıklar, şişeler, inanılmaz bir görüntü. İstanbul'daki görüntü hayret verici bir tablo gerçekten. Görüyorsunuz, bidonlar, kağıtlar, böyle sahil şeridi boyunca çekip gidiyor."

DAMLA KAYA - SABAH

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