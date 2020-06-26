İstanbul Boğazı’ndan isyan ettiren yeni manzaralar
Çevre ve Şehircilik Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, İstanbul Boğazı’ndaki kirliliğe dikkat çeken yeni bir görüntü paylaştı. Birpınar, “İstanbul Boğazı böyle olmamalı” diye yorum yaptı. Video, Boğaz’daki bidonları, şişeleri, atıkları gözler önüne serdi. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın özel haberine ilişkin detaylar...
İstanbul Boğazı, son 10 ay içerisinde aşırı şekilde kirlendi. İstanbullular sosyal medyada birçok görüntü yayınlandı.
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar Boğaz'ın kirlendiğine dair yeni bir görüntü paylaştı.
BOĞAZ'DA BİDONLAR, ATIKLAR, ŞİŞELER VAR
Birpınar, bir İstanbullu'nun çektiği ve İstanbul Boğazı'nın kirli haline ilişkin yorumlarda içeren bir videoyu paylaşarak "İstanbul Boğazı böyle olmamalı" dedi.
Birpınar'ın paylaştığı videoda Boğazdaki kirliliği çeken İstanbullu şunları söyledi: "Plastikler, atıklar, şişeler, inanılmaz bir görüntü. İstanbul'daki görüntü hayret verici bir tablo gerçekten. Görüyorsunuz, bidonlar, kağıtlar, böyle sahil şeridi boyunca çekip gidiyor."
DAMLA KAYA - SABAH
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