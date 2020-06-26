Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından koronavirüsün yayılma hızı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamada virüsün yayılma hızının azalmadığını belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsün yayılma hızının azaldığına dair kanının yalnız olduğunu belirterek, "Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor" dedi.
"VİRÜSÜN YAYILMA HIZI BİZE BAĞLI"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsün yayılma hızının azaldığı yönündeki iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Bakan Koca, "Virüsün yayılma hızı azaldı. Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır. Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, salgının başından bu yana küresel ölçekte en yüksek günlük vaka sayısını daha yeni açıkladı. Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı" ifadelerine yer verdi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- DHKP-C'nin iki kritik ismi gözaltına alındı
- İngiltere'den Türkiye ile ticareti ilerletmek istiyor
- Yanardağ Sultan 2. Abdülhamid'e hakaret etti
- Türkiye lider konumda
- Muharrem İnce'ye takipçisinden zor soru
- PKK'dan Hakkari'de işçilere saldırı
- Başkan Erdoğan gençlerle video konferansla buluşacak
- MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: Cumhur İttifakı 15 Temmuz’da kurulmuştur
- İstanbul Boğazı’ndan isyan ettiren yeni manzaralar
- ''Türkeş'in yargılandığı davayı izleyen tek gazeteciydim''
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet takvimi: 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Sıfır araçlar ne zaman gelecek? 2020 ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlarda son durum nedir?
- TOKİ Kars 2020 kura sonuçları isim listesi: TOKİ Kars Merkez 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Son dakika: Konya'da korkutan deprem! Kandilli 25 Haziran son depremler
- Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor? 2020'de hangi oyunlar indirimli olacak?
- Son dakika: Çay budama paraları ne zaman ödenecek? 2020 Çay budama desteği ödemeleri ne zaman?
- Şampiyon belli oluyor! Survivor 2020 final ne zaman? Survivor finali nerede, İstanbul'da mı yapılacak?
- Son dakika: 65 yaş üstü tatile gidebilir mi? 65 yaş üstü turizm amaçlı seyahat izin belgesi nasıl alınır?
- Emekliye yaz müjdesi: Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?
- TOKİ Ardahan Merkez kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Ardahan 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama
- EBA seminer canlı izle: 25 Haziran MEB EBA İlber Ortaylı, Selçuk Bayraktar seminer konuşması nasıl izlenir?
- A101 aktüel 25 Haziran 2020 kataloğu: Perşembe kampanyaları dolu dolu! İşte indirim listesi...