26 Haziran 2020, Cuma
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

, resmi Twitter hesabından koronavirüsün yayılma hızı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamada virüsün yayılma hızının azalmadığını belirtti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.06.2020
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BAKAN KOCA'DAN FLAŞ KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

, korona virüsün yayılma hızının azaldığına dair kanının yalnız olduğunu belirterek, "Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor" dedi.

"VİRÜSÜN YAYILMA HIZI BİZE BAĞLI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsün yayılma hızının azaldığı yönündeki iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Bakan Koca, "Virüsün yayılma hızı azaldı. Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır. Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, salgının başından bu yana küresel ölçekte en yüksek günlük vaka sayısını daha yeni açıkladı. Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı" ifadelerine yer verdi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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