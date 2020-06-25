İstanbul Boğazı’ndan isyan ettiren yeni manzaralar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, İstanbul Boğazı’ndaki kirliliğe dikkat çeken yeni bir görüntü paylaştı. Birpınar, “İstanbul Boğazı böyle olmamalı” diye yorum yaptı. Video, Boğaz’daki bidonları, şişeleri, atıkları gözler önüne serdi. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın özel haberine ilişkin detaylar...