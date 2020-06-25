25 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul Boğazı’ndan isyan ettiren yeni manzaralar

İstanbul Boğazı’ndan isyan ettiren yeni manzaralar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.06.2020 23:22
Çevre ve Şehircilik Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, İstanbul Boğazı’ndaki kirliliğe dikkat çeken yeni bir görüntü paylaştı. Birpınar, “İstanbul Boğazı böyle olmamalı” diye yorum yaptı. Video, Boğaz’daki bidonları, şişeleri, atıkları gözler önüne serdi. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın özel haberine ilişkin detaylar...
İstanbul Boğazı’ndan isyan ettiren yeni manzaralar
İstanbul Boğazı’ndan isyan ettiren yeni manzaralar
Yavuz Donat’tan çarpıcı sözler: Türkeş'in yargılandığı davayı izleyen tek gazeteciydim
Yavuz Donat’tan çarpıcı sözler: Türkeş'in yargılandığı davayı izleyen tek gazeteciydim
Muharrem İnce'ye takipçisinden zor soru
Muharrem İnce'ye takipçisinden zor soru
Bakan Koca 25 Haziran verilerini paylaştı ve uyardı!
Bakan Koca 25 Haziran verilerini paylaştı ve uyardı!
Türkiye'den Fransa'ya ''Libya'' tepkisi
Türkiye'den Fransa'ya ''Libya'' tepkisi
CHP'de kurultay öncesi savaş başladı! Kılıçdaroğlu'na meydan okudu
CHP'de kurultay öncesi savaş başladı! Kılıçdaroğlu'na meydan okudu
Berberoğlu'nun başvurusu esastan görüşülecek
Berberoğlu'nun başvurusu esastan görüşülecek
ABD'de FETÖ elebaşına yeni tanımlama
ABD'de FETÖ elebaşına yeni tanımlama
PYD ve DEAŞ'ın yapışkan bombaları Türkiye'de...
PYD ve DEAŞ'ın yapışkan bombaları Türkiye'de...
Maskesiz metroya binmek isteyen kadın ortalığı karıştırdı
Maskesiz metroya binmek isteyen kadın ortalığı karıştırdı
Yassıada'da yargılananların yakınlarına tazminat hakkı
Yassıada'da yargılananların yakınlarına tazminat hakkı
Başkan Erdoğan’dan Kore Savaşı'nın yıl dönümü mesajı
Başkan Erdoğan’dan Kore Savaşı'nın yıl dönümü mesajı
Daha Fazla Video Göster