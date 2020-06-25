Hem zamandan hem kaynaktan tasarruf sağladı! Yerli bomba testi yeniliklere sahne oldu!
Türkiye'nin yeni uçak bombası SARB-83, HABRAS test altyapısı sayesinde uygun maliyetle ve kısa sürede test edilebildi. Benzer bir mühimmat olan Nüfuz Edici Bomba'nın testi yurt dışında yaklaşık 400 bin sterlin karşılığı 1 yıllık süreçte gerçekleştirilebildi, SARB-83 testi çok daha az bedelle 2 hafta hazırlıkla 5 saniyede tamamlandı.
Türkiye'nin yeni uçak bombası SARB-83'ün testi, yurt dışı yerine Konya'nın Karapınar bölgesinde oluşturulan test altyapısında çok daha uygun maliyetle ve kısa sürede gerçekleştirildi.
TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından sığınak, komuta kontrol merkezi ve benzeri, güçlendirilmiş betonla korunan gömülü hedeflere nüfuz ederek, hedef içinde tahribat yaratması amacıyla tasarlanan ve delici tipte bir uçak bombası olan SARB-83'ün testi başarıyla yapıldı.
TÜBİTAK SAGE bünyesinde, Konya'nın Karapınar ilçesinde yer alan Milli Savunma Bakanlığına bağlı Karapınar Atış, Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı Atış Poligonu içinde hizmet veren Hedef Balistiği Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı'nda (HABRAS) icra edilen testte, daha öncekilere göre pek çok yeniliğe imza atıldı.
SARB-83 için gerçekleştirilen ilk raylı test olma özelliği taşıyan bu denemede, ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı (patlayıcılı) mühimmat test edildi. HABRAS altyapısında daha önce yapılan testlerde tekil delicili mühimmatlar cansız (patlayıcısız) olarak kullanılmıştı.
SARB-83'ün son testinde, Türkiye'de ilk defa patlayıcı içeren bir harp başlığı, yedek ateşleme sistemi kullanılarak güvenli şekilde patlatıldı. Yine ilk defa mühimmat rayda ilerlerken mühimmat tapasının (emniyetli kurma mekanizması) kurulumu gerçekleştirildi.
GİZLİ PROJELER TÜRKİYE'DE KALACAK
Söz konusu test, geçmiş yıllarda, benzer mühimmat Nüfuz Edici Bomba için yaklaşık 400 bin sterlin karşılığı, bir senelik süreçte ancak gerçekleştirilebildi.
Son yapılan SARB-83 testiyle Türkiye, ilk örnekleri ortaya konulan yetenekleri kazanmış oldu. Bundan sonraki süreçte gizli mühimmat projelerinin yurt içinde düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi mümkün hale geldi.
2 kilometrelik ray üzerinde roket motorlarıyla hızlandırılan SARB-83 testinin icrası, ilk ateşleme anından itibaren yaklaşık 5 saniye sürdü. Test sonucunda SARB-83 mühimmatı, güçlendirilmiş beton hedefi delip geçmeyi başardı.
SARB-83 İLE TEK UÇUŞTA DAHA FAZLA HEDEFE ATAK
Sığınak, komuta kontrol merkezi ve benzeri gibi güçlendirilmiş betonla korunan gömülü hedeflere nüfuz ederek, hedef içinde tahribat yaratması amacıyla tasarlanmış delici tipte bir uçak bombası olan SARB-83, yer üstü açık alan hedeflerine karşı da etkinlik gösterebiliyor.
Savaş uçağına 4 adet yüklenebilme potansiyeliyle SARB-83, uçağın tek uçuşta daha fazla hedefe atak yapabilmesine olanak sağlıyor.
İcra edilen testte kullanılan, sığınak tipi bir yapıyı koruduğu varsayılan güçlendirilmiş beton blok, test sonunda SARB-83 tarafından başarıyla delinip, bombanın içindeki ana delicisi hedef arkasına (sığınak içine) nüfuz edebildi.
ARDIŞIK DELİCİ NEDİR?
Ardışık delici, SARB-83'ün güçlendirilmiş betonu delmek için ön delici (Çukur İmlalı Harp Başlığı) ve ana delici (Delici Harp Başlığı) olmak üzere iki farklı teknolojiyi kullandığını ifade ediyor.
SARB-83 hedefe çarptığında, ön delici ateşlenerek içerdiği çukur imla teknolojisi sayesinde beton üzerinde bir kılavuz deliği açıyor, ana delici ise söz konusu delik doğrultusunda betonu tamamen delerek sığınak içinde patlatıyor ve tahribat yaratıyor.
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