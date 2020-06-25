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Son dakika: Hakkari'de PKK'ya darbe! Teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberine göre 'nin Kavaklı köyü kırsalında, jandarmanın düzenlediği operasyonda 'lı teröristlere ait silah ve ele geçirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.06.2020
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HAKKARİ'DE PKK'YA DARBE!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kavaklı köyü kırsalına, 'lı teröristlere yönelik düzenledi. Bölgede yapılan arama- tarama faaliyetlerinde 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, bu silahlara ait 100 mermi ele geçirildi.
Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

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