Son dakika: Hakkari'de PKK'ya darbe! Teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberine göre Hakkari'nin Kavaklı köyü kırsalında, jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kavaklı köyü kırsalına, PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Bölgede yapılan arama- tarama faaliyetlerinde 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, bu silahlara ait 100 mermi ele geçirildi.
Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.
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