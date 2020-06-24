Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank paylaştı! SARB-83 ilklere imza atarak testi geçti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, beton delici mühimmat olarak tasarlanan ve harp başlığı teknolojisine sahip SARB-83'ün ilklere imza atarak testi geçtiğini bildirdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, test görüntüsüne ilişkin videoya da yer verdi.
SARB-83'ün ilklere imza atarak testi geçtiğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:
"Türkiye'de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi. HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün."
SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti!— Mustafa Varank (@varank) June 24, 2020
Türkiye'de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi.
HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün.#MilliTeknolojiHamlesi 🇹🇷 pic.twitter.com/Hw548HgDHU
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