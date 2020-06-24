24 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank paylaştı! SARB-83 ilklere imza atarak testi geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank paylaştı! SARB-83 ilklere imza atarak testi geçti

Sanayi ve , beton delici mühimmat olarak tasarlanan ve harp başlığı teknolojisine sahip 'ün ilklere imza atarak testi geçtiğini bildirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
ABONE OL
SARB-83 İLKLERE İMZA ATARAK TESTİ GEÇTİ

Sanayi ve , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, test görüntüsüne ilişkin videoya da yer verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank paylaştı! SARB-83 ilklere imza atarak testi geçti | VİDEO SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK PAYLAŞTI! SARB-83 İLKLERE İMZA ATARAK TESTİ GEÇTİ | VİDEO

'ün ilklere imza atarak testi geçtiğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi. HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün."

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA