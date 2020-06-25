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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Eren Bülbül paylaşımı

Trabzon'un Maçka ilçesinde 'lı teröristler tarafından şehit edilen için resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan , "Yüreğinde vatan sevginle #iyikivarsınEren, iyi ki varsın yiğit kardeşim!" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN EREN BÜLBÜL PAYLAŞIMI

Trabzon'un Maçka ilçesinde 'lı teröristler tarafından şehit edilen için resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Yüreğinde vatan sevginle #iyikivarsınEren, iyi ki varsın yiğit kardeşim!" ifadelerine yer verdi.

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