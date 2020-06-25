Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Eren Bülbül paylaşımı
Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül için resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yüreğinde vatan sevginle #iyikivarsınEren, iyi ki varsın yiğit kardeşim!" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül için resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Yüreğinde vatan sevginle #iyikivarsınEren, iyi ki varsın yiğit kardeşim!" ifadelerine yer verdi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- PKK'ya darbe! Hepsi ele geçirildi
- Turizm merkezlerinde kaçak yapıya geçit yok!
- Bakan Kurum'dan sel felaketleriyle ilgili açıklama
- 3 bakan "Uçan kale"nin kokpitinde
- YKS saat kaçta başlayacak?
- Kritik kanun teklifi kabul edildi!
- Karlov suikastı sanığından itiraf! "Kullandım"
- Başkan Erdoğan’dan Kore Savaşı'nın yıl dönümü mesajı
- Türkiye'den flaş Libya ve Doğu Akdeniz açıklaması
- Taksicilerin İmamoğlu öfkesi!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Sıfır araçlar ne zaman gelecek? 2020 ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlarda son durum nedir?
- TOKİ Kars 2020 kura sonuçları isim listesi: TOKİ Kars Merkez 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Son dakika: Konya'da korkutan deprem! Kandilli 25 Haziran son depremler
- Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor? 2020'de hangi oyunlar indirimli olacak?
- Son dakika: Çay budama paraları ne zaman ödenecek? 2020 Çay budama desteği ödemeleri ne zaman?
- Şampiyon belli oluyor! Survivor 2020 final ne zaman? Survivor finali nerede, İstanbul'da mı yapılacak?
- Son dakika: 65 yaş üstü tatile gidebilir mi? 65 yaş üstü turizm amaçlı seyahat izin belgesi nasıl alınır?
- Emekliye yaz müjdesi: Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?
- TOKİ Ardahan Merkez kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Ardahan 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama
- EBA seminer canlı izle: 25 Haziran MEB EBA İlber Ortaylı, Selçuk Bayraktar seminer konuşması nasıl izlenir?
- A101 aktüel 25 Haziran 2020 kataloğu: Perşembe kampanyaları dolu dolu! İşte indirim listesi...
- obs.atauni.edu.tr: ATA AÖF final sonuçları sorgulama! 2020 ATA AÖF final sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?