FETÖ'nün "ortaokul öğrencileri" sorumlusuna hapis cezası
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi ve Samsun ortaokul öğrencileri sorumlusu olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan Harun Ç. ile avukatı katıldı.
Harun Ç, pişman olduğunu dile getirerek, beraatini talep etti.
Sanığın daha önceki ifadelerini de göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, Harun Ç'yi etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırarak 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.
Harun Ç, emniyet ve savcılık ifadelerinde, örgütün küçük yaştaki çocuklara polis ya da asker olma vaadinde bulunduğunu anlatarak, 40'a yakın örgüt üyesini deşifre etmişti.
Öte yandan, aynı mahkemede görülen bir başka davada ise örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık Ummuhan S'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
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