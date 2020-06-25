25 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kore Savaşı'nın 70’inci yıl dönümü mesajı

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kore Savaşı'nın 70’inci yıl dönümü mesajı

Son dakika haberi... Başkan , 'nın 70’inci yıl dönümü dolayısıyla gönderdiği mesajda, “2012 yılında stratejik ortaklık düzeyine çıkardığımız ilişkilerimizi önümüzdeki dönemde çok daha ileriye taşımakta kararlıyız” dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
ABONE OL
BAŞKAN ERDOĞAN’DAN KORE SAVAŞI'NIN YIL DÖNÜMÜ MESAJI

Başkan , 'nın 70'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdi:

Başkan Erdoğan’dan Kore Savaşı'nın 70’inci yıl dönümü mesajı | VİDEO BAŞKAN ERDOĞAN’DAN KORE SAVAŞI'NIN 70’İNCİ YIL DÖNÜMÜ MESAJI | VİDEO

"Kore halkının huzur ve güvenliği ile uluslararası barışın tesisi için omuz omuza savaşan kahraman askerlerimiz, aramızda ilelebet sürecek dostluğun kurulmasını temin ettiler. İlhamını Kore Savaşı'ndaki bu emsalsiz dayanışmamızdan alan dostluk bağlarımızın her geçen gün daha da güçlendiğini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. 2012 yılında stratejik ortaklık düzeyine çıkardığımız ilişkilerimizi önümüzdeki dönemde çok daha ileriye taşımakta kararlıyız. Kore Savaşı'nın 70'inci yıl dönümünü andığımız bu tarihi günde aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Kore topraklarındaki ebedi istirahatgahlarında yan yana yatan bu kahramanlarımızın aziz hatıraları önünde bir kez daha tazimle eğiliyorum. Ruhları şad olsun."

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA