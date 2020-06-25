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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Sudan halkının her zaman yanında olacağız

Son dakika haberi... , "Dost ve kardeş Sudan'a bu dönemde uluslararası destek çok önemli. Sudan halkının her zaman yanında olacağız" dedi.

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Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN SUDAN AÇIKLAMASI

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Sudan Ortaklık Konferansı'na' katıldıklarını belirtti. Çavuşoğlu paylaşımında, "Dost ve kardeş Sudan'a bu dönemde uluslararası destek çok önemli. Yaptırımların kaldırılması ve yapısal reformlar, Sudan'ın küresel ekonomiyle bütünleşmesini kolaylaştıracak. Sudan halkının her zaman yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

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