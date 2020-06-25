Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Sudan halkının her zaman yanında olacağız
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dost ve kardeş Sudan'a bu dönemde uluslararası destek çok önemli. Sudan halkının her zaman yanında olacağız" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Sudan Ortaklık Konferansı'na' katıldıklarını belirtti. Çavuşoğlu paylaşımında, "Dost ve kardeş Sudan'a bu dönemde uluslararası destek çok önemli. Yaptırımların kaldırılması ve yapısal reformlar, Sudan'ın küresel ekonomiyle bütünleşmesini kolaylaştıracak. Sudan halkının her zaman yanında olacağız" ifadelerini kullandı.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Esenyurt'taki sel baskınına soruşturma
- CHP'li İmamoğlu jetine bindiği Koç’tan çikolata alıyor
- Didim'de kumar makinesi operasyonu
- CHP'de kurultay öncesi savaş başladı! Kılıçdaroğlu'na meydan okudu
- Türkiye: Bu rapor ABD'nin iş birliğini göstermektedir
- AK Partili Zengin'den tepki: Bu zihniyet hiç bitmeyecek
- Jandarmadan akaryakıt kaçakçılarına operasyon
- AYM'den YKS kararı
- MİT'ten büyük başarı
- 1 kişi can vermişti! Karar verildi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet takvimi: 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Sıfır araçlar ne zaman gelecek? 2020 ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlarda son durum nedir?
- TOKİ Kars 2020 kura sonuçları isim listesi: TOKİ Kars Merkez 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Son dakika: Konya'da korkutan deprem! Kandilli 25 Haziran son depremler
- Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor? 2020'de hangi oyunlar indirimli olacak?
- Son dakika: Çay budama paraları ne zaman ödenecek? 2020 Çay budama desteği ödemeleri ne zaman?
- Şampiyon belli oluyor! Survivor 2020 final ne zaman? Survivor finali nerede, İstanbul'da mı yapılacak?
- Son dakika: 65 yaş üstü tatile gidebilir mi? 65 yaş üstü turizm amaçlı seyahat izin belgesi nasıl alınır?
- Emekliye yaz müjdesi: Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?
- TOKİ Ardahan Merkez kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Ardahan 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama
- EBA seminer canlı izle: 25 Haziran MEB EBA İlber Ortaylı, Selçuk Bayraktar seminer konuşması nasıl izlenir?
- A101 aktüel 25 Haziran 2020 kataloğu: Perşembe kampanyaları dolu dolu! İşte indirim listesi...