Hakan Fidan’ı hedef gösteren Ömer Turan’a dava
MİT müsteşarı Hakan Fidan, kendisini yazdığı haberlerle ve sosyal medya üzerinden hakaret içerikli attığı tweetlerle hedef haline getiren Ömer Turan hakkında şikâyetçi oldu. “Hakan Fidan görevden alınarak yargılanmalıdır” diyen Turan hakkında 2 yıl 8 ay hapis istemiyle dava açıldı. Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberinin detayları…
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) müsteşarı Hakan Fidan, Ömer Turan'ın 2016 yılında hakkında karalayıcı ve hedef gösteren yazılar nedeniyle savcılığa şikâyet etti. Hakan Fidan'ın şikâyeti ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ömer Turan hakkında soruşturma başlattı.
"TALİMATLA HEDEF HALİNE GETİRİYOR"
Hakan Fidan, Avukatı Ahmet Özel aracılığıyla savcılığa sunduğu şikâyet dilekçesinde müvekkilinin hedefe alınmasıyla ilgili olayı şöyle anlattı: "Ömer Turan dönem dönem tabiri caizse şuursuzca gözüne kestirdiği ya da bir diğer ihtimal belirli kişi veya toplulukların yönlendirmesi yada talimatıyla hedef gösterilen kişilere saldırdığı akla gelmektedir. Her ne kadar şüphelinin hangi amaca veya kime hizmet eder şekilde böyle bir eylemde bulunduğu şikâyetimizin esaslı konusunu oluşturmasa da netice itibariyle paylaştığı twitlerin hakaret teşkil ettiğini ortaya koymak adına değinilmesi gereken hususlar olduğu kanaatindeyiz."
"FİDAN, AKAR VE KOMUTANLAR GÖREVDEN ALINMALI"
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ömer Turan'ın 2016 yılında sosyal medya platformu Twitter'da attığı twitleri inceleme altına aldı. Yapılan incelemede Ömer Turan'ın 23 Temmuz 2016 tarihinden başlamak suretiyle bir süre boyunca Hakan Fidan'ı hedef haline getiren twitler attığını tespit etti.
2 YIL 8 AY HAPSİ İSTENİYOR
İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma sonunda Ömer Turan hakkında 'Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret' suçu kapsamında 2 yıl 8 ay hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Ömer Turan ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. (Atakan Irmak/Sabah)
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