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Pandemi sürecinde kaçak göçmen sayısında rekor düşüş yaşandı

'a sınırı bulunan , her yıl ve 'dan yola çıkıp kaçak yolla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan binlerce için önemli bir geçiş noktasını oluşturuyor. Kaçak göçmenlerin geçişi her yıl katlanarak artarken, ilk defa nedeniyle kaçak göçmenlerin sayısında düşüşe geçildi ve nisan ayı da en düşük sayı olarak tarihe geçti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
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KAÇAK GÖÇMEN SAYISINDA REKOR DÜŞÜŞ!

Türkiye, Batı ülkelerinin arasında bir köprü niteliğinde bulunması nedeniyle düzensiz göçmenler tarafından transit güzergah olarak kullanılıyor. İran'a uzun bir sınırı olan Van ise önemli kavşak noktaları arasında yer alıyor. Zor ve dağlık alanların hakim olduğu bölgede kaçak göçmenler kimi zaman göçmen kaçakçıları tarafından yarı yolda bırakılıyor, kimi zaman da soğuk hava koşullarına dayanamayarak hayatını kaybediyor. Donarak hayatını kaybeden kaçak gömenlerin cesetleri bazen karların erimesiyle ortaya çıkıyor. Jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar ve alınan yoğun güvenlik önlemleri ile birlikte her yıl binlerce kaçak göçmen yakalanıyor. Alınan tüm önlemlere rağmen İran'a en uzun sınır hattına sahip olan Van'da her yıl binlerce kaçak göçmen ile göçmen kaçakçısı yakalanıyor. Düzensiz göçmenler sadece sınırlarda değil, şehir merkezinde veya yapılan yol kontrollerinde araçlarda yakalanıyor. Van'da 2018 yılında 23 bin 804 düzensiz göçmen ile 537 organizatör, 2019 yılında ise 40 bin 193 düzensiz göçmen yakalandı.

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