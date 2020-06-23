Son dakika: Somali'de Türk üssüne yönelik bombalı saldırı son anda önlendi
Son dakika haberine göre, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türk askeri eğitim üssü önünde intihar saldırısında bulunmak isteyen bir kişi güvenlik görevlileri tarafından fark edilerek etkisiz hale getirildi.
Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, yaptığı açıklamada, TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde öğrenci seçmeleri sırasında kalabalığa karışan bir intihar eylemcisinin fark edilerek vurulduğunu belirtti.
Yılmaz, "İlk gelen bilgilere göre, eylemci kalabalığın arasından ayrılarak içeri girmeye çalıştı ve Somalili askerlerin 'dur' ihtarına uymayınca vuruldu. Bu sırada patlama yaşandı. Bir sivilin hayatını kaybettiğine ilişkin bilgi aldık." dedi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Terör örgütü Eş-Şebab, sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
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