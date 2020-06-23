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Son dakika: Somali'de Türk üssüne yönelik bombalı saldırı son anda önlendi

Son dakika haberine göre, 'nin başkenti Mogadişu'daki Türk üssü önünde saldırısında bulunmak isteyen bir kişi güvenlik görevlileri tarafından fark edilerek etkisiz hale getirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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SOMALİ'DE TÜRK ÜSSÜNE SALDIRI GİRİŞİMİ!

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, yaptığı açıklamada, TURKSOM Üssü'nde öğrenci seçmeleri sırasında kalabalığa karışan bir eylemcisinin fark edilerek vurulduğunu belirtti.

Yılmaz, "İlk gelen bilgilere göre, eylemci kalabalığın arasından ayrılarak içeri girmeye çalıştı ve Somalili askerlerin 'dur' ihtarına uymayınca vuruldu. Bu sırada patlama yaşandı. Bir sivilin hayatını kaybettiğine ilişkin bilgi aldık." dedi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Somali'de Türk üssüne saldırı girişimi! Son anda önlendi | Video SOMALİ'DE TÜRK ÜSSÜNE SALDIRI GİRİŞİMİ! SON ANDA ÖNLENDİ | VİDEO

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