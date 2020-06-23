KPSS başvuru tarihleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ÖSYM sınavlarının tarihleri belli oldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, başvuru ve sınav tarihlerini araştırmaya başladılar. Kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS sınavının detayları belli oldu. Peki, KPSS lise başvuru ne zaman? 2020 KPSS lise, ön lisans, lisans başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte 2020 KPSS tarihleri...

2020 KPSS NE ZAMAN?

2020 KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Detaylar bir sonraki sayfada...