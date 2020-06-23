Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen operasyonlar kapsamında 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada, ''Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.'' ifadeleri kullanıldı.
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Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 23, 2020
Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/Q3rPYd4WB8
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