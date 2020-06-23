23 Haziran 2020, Salı
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Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı

, 'ın kuzeyinde sürdürülen operasyonlar kapsamında 6 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada, ''Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.'' ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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MSB AÇIKLADI! 6 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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MSB, Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı MSB, IRAK'IN KUZEYİNDE 6 PKK'LININ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİNİ AÇIKLADI

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