LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020 açıklandı mı? 2020 İstanbul, Ankara, Antalya lise kontenjanları

2020 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen LGS sınavının ardından soru ve cevaplar erişime açıldı. Bu gelişmelerin ardından sonuçları heyecanla bekleyen öğrenciler tercih dönemi öncesinde bulundukları illerdeki liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. MEB'in yayımladığı kılavuz ile birlikte kontenjan bilgileri belli olmuştu. Peki, LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020 açıklandı mı? İşte 2020 İstanbul, Ankara, Antalya ve il il lise kontenjanları...