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Haberler Galeri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020 açıklandı mı? 2020 İstanbul, Ankara, Antalya lise kontenjanları

LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020 açıklandı mı? 2020 İstanbul, Ankara, Antalya lise kontenjanları

LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2020 LGS sınavının tamamlanmasının ardından sonuçları heyecanla bekleyen öğrenciler, tercih dönemine öncesinde bulundukları illerdeki liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladılar. Konu ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, 2020 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklanı mı? İşte 2020 İstanbul, Ankara, Antalya ve il il lise kontenjanları...

Giriş Tarihi: 20.06.2020 16:01 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 16:05
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LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020 açıklandı mı? 2020 İstanbul, Ankara, Antalya lise kontenjanları

2020 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen LGS sınavının ardından soru ve cevaplar erişime açıldı. Bu gelişmelerin ardından sonuçları heyecanla bekleyen öğrenciler tercih dönemi öncesinde bulundukları illerdeki liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. MEB'in yayımladığı kılavuz ile birlikte kontenjan bilgileri belli olmuştu. Peki, LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020 açıklandı mı? İşte 2020 İstanbul, Ankara, Antalya ve il il lise kontenjanları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020 açıklandı mı? 2020 İstanbul, Ankara, Antalya lise kontenjanları

LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2020 AÇIKLANDI MI?

2020 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri henüz açıklanmadı. Aşağıdaki linke tıklayarak 2019 yılına ait taban puanlar ve yüzdelik dilimler bilgisine ulaşabilirsiniz.

(2019) LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYIN...

2020 lise kontenjanları şu şekilde:

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LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020 açıklandı mı? 2020 İstanbul, Ankara, Antalya lise kontenjanları
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LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020 açıklandı mı? 2020 İstanbul, Ankara, Antalya lise kontenjanları
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LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020 açıklandı mı? 2020 İstanbul, Ankara, Antalya lise kontenjanları