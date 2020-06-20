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LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020 açıklandı mı? 2020 İstanbul, Ankara, Antalya lise kontenjanları
LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2020 LGS sınavının tamamlanmasının ardından sonuçları heyecanla bekleyen öğrenciler, tercih dönemine öncesinde bulundukları illerdeki liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladılar. Konu ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, 2020 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklanı mı? İşte 2020 İstanbul, Ankara, Antalya ve il il lise kontenjanları...
Giriş Tarihi: 20.06.2020 16:01 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 16:05
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