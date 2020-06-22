22 Haziran 2020, Pazartesi
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Gaziantep'te 2 mahallede 17 ev karantinaya alındı

'in İslahiye ilçesinde, iki mahallede 17 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. süresince evlerde yaşayanların ihtiyaçları karşılanacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.06.2020
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GAZİANTEP'TE 2 MAHALLEDE 17 EV KARANTİNADA

Alınan bilgiye göre, Yesemek Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki M.K, öksürük şikayetiyle İslahiye Devlet Hastanesine başvurdu.

Hastanede, M.K'nin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine mahalledeki 5 ev, 24 kişi karantinaya alındı.

M.K'yi hastaneye getiren araç ise dezenfekte edildi.

Öte yandan tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan 43 yaşındaki B.G'nin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, ziyaret ettiği Ortaklı Mahallesi'ndeki ailesi ve yakınlarının bulunduğu 12 ev, 15 kişi karantinaya alındı.

Hıfzıssıhha Kurulu kararınca her iki mahalledeki evler, İslahiye Belediyesi ekiplerince dezenfekte edilirken, jandarma ekiplerince evlerin bulunduğu yerlere uyarı yazısı asıldı, güvenlik şeridi çekildi.

süresince evlerde yaşayanların ihtiyaçları karşılanacak.

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