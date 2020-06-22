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Türkiye'de sokak çağrısı yapan Aytuğ Atıcı CHP'li gençleri Fransa'ya prova için götürmüş!

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Giriş: 22.06.2020 13:50
Güncelleme:22.06.2020 13:55
Önceki gün Türkiye'de sokak çağrısı yapan CHP'li Aytuğ Atıcı'nın bu çağrısının can bulması için adeta prova yaptırmak için CHP'li gençleri Fransa'daki eylemlere götürdüğü ortaya çıktı. İşte çarpıcı ayrıntılar...

CHP'li Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, bir televizyon kanalındaki tartışma programında sokak çağrısında bulundu. Atıcı, "Muhalefet partilileri olarak bende muhalefet partisinin bir mensubuyum. Biz kendimize ne dersler çıkarmak zorundayız bunun altını çizmemiz lazım buna göre de Türkiye'yi örgütlememiz lazım. Örgütleme yolu da kesinlikle sokaktan geçmek zorundadır" dedi.

GENÇLERİ PROVAYA GÖTÜRMÜŞ!

CHP'li Aytuğ Atıcı'nın 2018'de Fransa'daki Sarı Yelekliler eylemlerinede CHP'li gençlerle beraber katılmıştı. İşte CHP'li Aytuğ Atıcı'nın "Adeta Gezi olaylarını andıran bir hava var" dediği ve CHP'li gençleri Fransa'ya götürerek sokak eylemlerine katıldıkları o anlar...

CHP'li gençleri Fransa'ya prova için götürmüş!
CHP'li gençleri Fransa'ya prova için götürmüş!
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