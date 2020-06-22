Bakanlar Süleyman Soylu ve Bekir Pakdemirli'den flaş açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Bursa'nın 3 ilçesinde afet bölgesinde inceleme yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yenişehir Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, Bursa'da selden zarar gören yerlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte incelemelerde bulundu. Tüm gün çeşitli yerlerde yapılan incelemelerin ardından Yenişehir Havaalanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Soylu, "Evi hasara uğrayan ve eşyalarını kaybeden vatandaşlarımıza 5 bin liraya kadar yardımda bulunacağız" dedi.

Bursa'daki ekiplere destek olarak Kocaeli, İstanbul'dan arama kurtarma ekiplerinin geldiğini belirten Soylu, "Bursa'daki yerel yönetimler, arama kurtarma çalışmalarında bulunan sivil toplum kuruluşları, ve hasar tespiti için Çevre Şehircilik Bakanlığımız , psiko destek için Aile Bakanlığı, afeti yöneten AFAD ve Kızılay'ımız ile birlikte sahadaydık. Biz gelmeden olayın başından itibaren koordine eden valilik ve büyükşehir belediyemiz kriz yönetimini oluşturmuşlardı. Hangi tedbirler alınacağı, afet müdahale planı çerçevesinde oluşturulmuştu. Buraya gelirken de toplam 6 vatandaşımızın sel sularına kapıldığı ve kaybolduğu bilgisi oluşmuştu. 2 vatandaşımız alınmıştı. Ardından bu sayı 5 oldu. Toplam 5 vatandaşımızı selde kaybetmiş olduk" dedi.

Sel sularında kaybolan Derya Bilen için tüm arama kurtarma ekiplerinin çaba sarf ettiğini vurgulayan Soylu, "İnşallah duamız, temennimiz onun sağ salim bulunabilmesidir. Derede ırmakta onu arıyorlar. İnşallah sağ salim bulmak nasip olur. Onun yanı sıra Tarım ve Orman Bakanımızla birlikte buradaki tüm hasara uğrayan yerleri ziyaret ettik. Hem vatandaşlarımızla karşılıklı bir araya geldik. Hem de kendi gözümüzle bu tespitleri yapabilme kabiliyetine sahip olduk. Evlerde ciddi eşya hasarları vardı. Tarımsal hasarlar vardı" diye konuştu.

Selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın cenaze törenine de katılan Soylu ve Pakdemirli, "Burada Kader kızımızın cenazesini de kaldırdık. Diğer cenazeler de bu gece itibariyle 12-1 arası Bingöl'e yola çıkacaklar. Allah mekanlarını cennet eylesin. Allah sabır versin" ifadelerini kullandı



5 BİN LİRAYA KADAR YARDIM

Hasarları ilk ağızdan dinleyip gördüklerini belirten Soylu,"Biz İçişleri Bakanlığı AFAD olarak evi hasara uğrayan ve eşyalarını kaybeden vatandaşlarımıza 5 bin liraya kadar yardımda bulunacağız. Bir taraftan Aile Bakanlığımız diğer taraftan da Tarım ve Orman bakanlığımız bu konudaki adımlarını atacaklar. Cumhurbaşkanımızın bu konuda bizlere talimatı ve benzer olaylarda karşılaşıldığında tavrı nettir. Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi, titiz çalışma yapılmasını istemektedir. İnşallah burada vatandaşlarımız hakikaten çok kısa sürede yağan yağmurda ciddi hasarla karşı karşıya kalındı. Gelmeseydik böyle bir hasarı da anlamak görebilme imkanına sahip olamazdık. Yüzlerce, binlerce dönüm araziye büyük kayalar gelmiş. Sadece ev, araç altyapı hasarları yok. Başka hasarlar da var. Devletimiz güçlüdür. İmkanlarımız bugün için vardır. Bu imkanları elden geldiğince karşılamaya çalışacağız. Bu konuda hemen nakdi kaynaklar valiliğe aktarıldı. Gerekli adımlar atılacak. Bunlar imece usulü dostluğun gösterilmesi gereken anlardır. Burada her şey ortaya konulmuştur. Bundan sonra da benzer hasarların meydana gelmemesi için elimizden geleni ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.

17 kuzu, 400 kanatlı ve 48 arı kovanının selden zarar gördüğünü, 5 ilçedeki 46 köyde 26 bin dekarın sular altında kaldığını hatırlatan Bakan Pakdemirli, "Bizim izlediğimiz ve sahada gördüğümüz, Kestel, Orhangazi, İznik'e gittiğimizde sahada gördüğümüz tarım arazilerinde su baskını, taş ve kayaların birikmesinden kaynaklanan dikili örtüde hasarlar. Ağaçlarda hasarları görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla irtibatlandık. Sabah hem Kestel hem diğer taraflarda Cumhurbaşkanımız taziye konusunda birebir ailelerle irtibatlandırıp taziyeleri ilettik" dedi.

"DERE İÇİNE YAPILAN KONUTLAR BİZİM İÇİN TEHLİKE"

Dere içine yapılan konutların en büyük tehlike olduğuna dikkat çeken Bakan Pakdemirli, "Devlet büyük. Çok büyük yatırımları olan devlet. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor. Türkiye'de yüz binlerce ıslah edilmeyi bekleyen dereler var. Bundan kaçınmanın yolu riski almamak. Dere yataklarından uzak durmalıyız. Bir çoğumuz maalesef bana bir şey olmaz. Bu suyun ne zaman problem yaşatacağı, hayatımızı riske edeceğini kestirmek güç. Bugün buradan bizi dinleyen tüm milletimize sesleniyorum. Dere yataklarında evleriniz varsa, kendinizi çocuğunuzu seviyorsanız en yakın zamanda konutlarınızı taşımanın yolunu bulun. Gerekiyorsa Çevre Şehircilik Bakanlığımızla kamu kurumlarıyla konuşup destek alarak bu felaketler olmadan bunları önlemenin yolunu bulmamız gerektiğine inanıyorum. Tüm felaketlerin çözümü var. Ama çözümsüz olan can kayıplarımız. Can kayıplarının olduğu yerde diyecek bir şey kalmıyor. Dere yatakları konusuna tekrar özellikle dikkat çekmek istiyorum. Tarımsal faaliyetin devamı çok önemli. Tarsim de bir o kadar önemli. Bursa'da tarım sigortalılık oranı yüzde 18, olması gerekenin beşte birinde. Bunu ne kadar arttırırsak böyle günlerde sırtımız rahat olur. Felaket geldiğinde büyük tarımsal kayıplara da sebebiyet verebiliyor. Tek bir konuyla ilgili yüzde 45 ile armutta sigortalılık var. Bu oranın tüm sebze meyvede arttırmamız gerekiyor. Domates ve sebzede ciddi kayıplar var. Dikilide çok büyük kaybımız yok gözüküyor. Bundan dolayı hasar görmüş arkadaşlarımız hasar tespit raporlarıyla tarım kredi ve ziraat bankası borçlarını erteleyecekler. Özellikle bu köylerin bir çoğu da orman köyleri, bu sebeple Orköy kapsamında bu köylere 2 milyon lira hibe desteği vermeyi öngördük. Tarımsal faaliyetin sürdürülmesi için, bir miktar yaşanan acılara telafi olabilmesi kapsamında. Devlet Su işleri ekiplerimiz taşkınlar konusunda çalışıyor. Önemli olan faaliyetin normal devam etmesiyle ilgili Dsi çalışıyor. Hem bugün sanayi bölgesini ziyaret ettik. Köyleri ziyaret ettik. Büyükşehir Belediyemiz de arzu ederse, almamız gerekenden fazla inisiyatif varsa alırız. Büyükşehirle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Menfez, kanallara müdahale, tarlalara müdahale edeceğiz. Yapısal tedbirler konusunda önemli yerlerde kaçınmak önemli ama yapılaşmanın da belli noktalara geldiği noktalarda tekrar geleceğe yönelik hangi tedbirler alabiliriz. Meteorolojik uyarılar son derece önemli. Yarın da burada özellikle sabahtan itibaren sağanak ve gök gürültülü yağış gözüküyor. Tekraren Bursa'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı uyaralım" dedi..