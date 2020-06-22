Güney Kıbrıs Rum Kesimi endişe içinde çağrı yaptı: Türkiye'yi engelleyecek donanma kurun
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığı Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde büyük korkuya yol açıyor. Savunma Bakanı Savvas Angelidis AB'ye “Türkiye'nin faaliyetlerini engelleyecek bir donanma kurulmalı” çağrısı yaptı.
Güney Kıbrıs Rum Kesimi Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Türkiye'nin Libya ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini büyük bir dikkatle ve yakından takip ettiklerini açıkladı.
"AB DONANMA BULUNDURMALI"
AB'nin Doğu Akdeniz'de bir donanma bulundurmasını gerektirerek, 'Böylece Türk planlamalarının frenleneceğini ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki davranışını keseceğini düşünüyorum değerlendiriyorum' ifadesini kullandı.
"AB ÇIKARLARI OLARAK NİTELENDİRİLMESİDİR"
Yunanistan, Fransa, İtalya, Mısır ve İsrail gibi ülkelerle sürekli temas halinde olduklarını ifade eden Angelidis, "İstediğimiz üye ülkelerin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarının AB çıkarları olarak nitelendirilmesidir" açıklamasını yaptı.
"DAİMİ DENİZ VARLIĞI"
Rum Savunma Bakanı, Türkiye'nin politikalarının engellenmesi için AB'nin daimi deniz varlığı göstermesi gerektiğini savundu.
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