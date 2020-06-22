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Güney Kıbrıs Rum Kesimi endişe içinde çağrı yaptı: Türkiye'yi engelleyecek donanma kurun

'nin 'deki varlığı 'nde büyük korkuya yol açıyor. 'ye “Türkiye'nin faaliyetlerini engelleyecek bir donanma kurulmalı” çağrısı yaptı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.06.2020 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020
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TÜRKİYE'Yİ ENGELLEYECEK DONANMA KUR

, 'nin Libya ve 'deki faaliyetlerini büyük bir dikkatle ve yakından takip ettiklerini açıkladı.

"AB DONANMA BULUNDURMALI"

'nin Doğu Akdeniz'de bir donanma bulundurmasını gerektirerek, 'Böylece Türk planlamalarının frenleneceğini ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki davranışını keseceğini düşünüyorum değerlendiriyorum' ifadesini kullandı.

"AB ÇIKARLARI OLARAK NİTELENDİRİLMESİDİR"

, , , ve gibi ülkelerle sürekli temas halinde olduklarını ifade eden Angelidis, "İstediğimiz üye ülkelerin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarının AB çıkarları olarak nitelendirilmesidir" açıklamasını yaptı.

"DAİMİ DENİZ VARLIĞI"

Rum Savunma Bakanı, Türkiye'nin politikalarının engellenmesi için AB'nin daimi deniz varlığı göstermesi gerektiğini savundu.

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