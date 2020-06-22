22 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kritik mesaj: Tek yürek olduk, zoru başardık

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kritik mesaj: Tek yürek olduk, zoru başardık

, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru başardık. Şimdi önümüzde kolay olanı var. Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz. Ancak böyle başarabiliriz!" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.06.2020 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020
ABONE OL
BAKAN ALBAYRAK: TEK YÜREK OLDUK, ZORU BAŞARDIK

sosyal medya hesabı Twitter'dan korona virüs salgını ile ilgili bir video paylaşımında bulundu.

"TEK YÜREK OLDUK, ZORU BAŞARDIK"

Bakan Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru başardık. Şimdi önümüzde kolay olanı var. Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz. Ancak böyle başarabiliriz!" dedi.
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kritik mesaj: Tek yürek olduk, zoru başardık | Video SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN KRİTİK MESAJ: TEK YÜREK OLDUK, ZORU BAŞARDIK | VİDEO

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA