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Son dakika: İstanbul'da 'yeni normal' denetimleri: 179 iş yerine ceza kesildi

Son dakika haberine göre 'da 'Yeni normal' denetimleri kapsamında 15-21 Haziran tarihleri arasında 26 bin 245 işletme denetlenirken, 179 iş yerine ceza kesildi.

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Giriş Tarihi: 22.06.2020 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020
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'YENİ NORMAL' DENETİMLERİ: 179 İŞ YERİNE CEZA KESİLDİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'da 15-21 Haziran tarihleri arasında 'Yeni normal' denetimleri yapıldı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yapılan denetimlere ilişkin bilgi paylaştı. Vali Yerlikaya'nın paylaşımında," İstanbul'da 15-21 Haziran tarihleri arasında 'YENİ NORMAL' denetimleri kapsamında; 26.245 işletme denetlendi, 179 işyerine cezai işlem uygulandı. Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım." ifadeleri yer aldı.

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