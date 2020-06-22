Son dakika: İstanbul'da 'yeni normal' denetimleri: 179 iş yerine ceza kesildi
Son dakika haberine göre İstanbul'da 'Yeni normal' denetimleri kapsamında 15-21 Haziran tarihleri arasında 26 bin 245 işletme denetlenirken, 179 iş yerine ceza kesildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da 15-21 Haziran tarihleri arasında 'Yeni normal' denetimleri yapıldı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yapılan denetimlere ilişkin bilgi paylaştı. Vali Yerlikaya'nın paylaşımında," İstanbul'da 15-21 Haziran tarihleri arasında 'YENİ NORMAL' denetimleri kapsamında; 26.245 işletme denetlendi, 179 işyerine cezai işlem uygulandı. Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım." ifadeleri yer aldı.
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