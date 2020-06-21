ODA TV'ci Pehlivan'ın yalanını ortaya çıkarmıştı! O avukat fena ayar verdi

Libya'da şehit düşen MİT görevlileri ve ailelerinin ifşa edilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ı cezaevinde FETÖ'den hakkında işlem yapılan Avukat Akelke Abdykalyova Onat'ın ziyaret ettiğini SABAH ortaya çıkarmıştı.

Oda TV'de Barış Pehlivan'ın esrarengiz görüşmesiyle ilgili yine Barış Pehlivan'ın ağzından bir açıklama yayınlanmıştı. Pehlivan, açıklamasında Avukat Çiğdem Koç'un yanında başka bir kadın avukat ile görüş odasına geldiğini, görüşmenin büyük bir bölümünün Çiğdem Koç ile gerçekleştiğini Koç'un yanındaki avukat ile ise 1 dakika bile konuşmadığını iddia etmişti. Pehlivan'ın "Böyle bir görüşme olmadı" diyememesi dikkat çekmişti.



PEHLİVAN'IN YALANINI ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Barış Pehlivan'ın bu açıklamalarına ismini zikrettiği Avukat Çiğdem Koç'tan çok sert tepki gelerek, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söylemişti; "Şimdi, cezaevindeki biriyle polemiğe girmem ama bunlar Barış Pehlivan'ın sözleri ise bir açıklama yapmam gerek, adım geçtiği için. Öncelikle, ben "saray" falan demem. Benim söz dağarcığımda bu tabir yoktur. Hukukçuyum ben, bu dili kurduğum görülmemiştir. Ben 3 yıldır her hafta dostlarımı ziyarete giderim Silivri'ye. Bu arada gerektiğinde başka isimleri de ziyaret eder hal hatır sorarım. O gün de henüz tutuklandıkları için Barış'ları, Murat Ağırel'i, Aydın Keser ve Ferhat Çelik'i de ziyaret ettim. Görüşmelerde konuştuklarımızı mesleki ve insani etik gereği, onların izni ya da talebi olmadan başkalarıyla paylaşmam. Aynı ahlakı herkesten de beklerim. Konuşma böyle gerçekleşmedi, Barış Pehlivan özgür olduğunda konuşuruz, ben yüzüne söylemeyi tercih ederim. Birlikte ziyaret gerçekleştirdiğimiz meslektaşım Selçuk'u ziyarete gelmiş ve görebildiği herkesi görmeye çalışmış genç ve hak mücadelesi veren bir arkadaşımızdır. "Onunla bir dakika bile görüşmedim" demiş. Çok ayıpladım. Kendileri haksızlığa uğrayanların bu söylemleri ayıp. Bir avukat olarak bu açıklamayı yaptığım için çok üzgünüm, hele ki bu kadar dert varken. Şu koşullarda bu söylem biçiminin nerelere çekilebileceği herkesin malumu. Umarım Barış Pehlivan bunları söylememiş olsun. Şimdilik bu kadarla kalalım."



"UTANMAZLIKTA ISRAR EDİYORLAR"

Barış Pehlivan'ın inkâr ettiği avukatla görüştüğünü deşifre eden Avukat Çiğdem Koç uzun süren aranın ardından tekrar sessizliğini bozarak Oda TV'nin Youtube kanalı üzerinden "Kıskanç baba-oğul ilişkileri... Ortak noktaları meslekleri ve cinsel tercihleri" adı altında yayınladığı videodaki anlatımları eleştirdi. Oda TV'nin utanmazlığa devam ettiğini ve gereksiz olduğunu dile getirdi.



Çiğdem Koç Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Utanmazlıkta ısrar eden Oda TV 'Ortak noktaları meslekleri ve cinsel tercihleri'gibi ne manaya geldiği belli olmayan bir başlıkla çirkin bir algı yaratma çabasına da devam. "Cinsel tercih" nedir mesela, ve size nedir? Çok gereksizsiniz demiş miydim?"

ATAKAN IRMAK - SABAH