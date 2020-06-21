21 Haziran 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan iki anlamlı mesaj

Başkan Erdoğan'dan iki anlamlı mesaj

Başkan , ve Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı. Başkan Erdoğan, iki ilin valisi ve belediye başkanına tebrik mesajı gönderdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.06.2020 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020
ABONE OL
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İKİ ANLAMLI MESAJ

Başkan , 'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, dolayısıyla Vali ve Belediye Başkanı 'a tebrik mesajı gönderdi.

AA Haberi DüzenleSayfayı Yazdır | 21.06.2020 13:03:58

BAŞKAN ERDOĞAN SAKARYA'NIN KURTULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye tebrik mesajı gönderdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Her huzurevinde bir doktor görev yapacak AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK: HER HUZUREVİNDE BİR DOKTOR GÖREV YAPACAK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Her huzurevinde bir doktor görev yapacak

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA