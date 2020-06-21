Başkan Erdoğan'dan iki anlamlı mesaj
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak ve Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı. Başkan Erdoğan, iki ilin valisi ve belediye başkanına tebrik mesajı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'a tebrik mesajı gönderdi.
AA Haberi DüzenleSayfayı Yazdır | 21.06.2020 13:03:58
BAŞKAN ERDOĞAN SAKARYA'NIN KURTULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye tebrik mesajı gönderdi.
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