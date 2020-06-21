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Son dakika: Gaziantep'te askeri araç devrildi: 5 asker yaralı

Son dakika haberi; 'in Karkamış ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı. Kazada yaralanan 5 asker, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.06.2020 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020
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ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ! YARALI ASKERLER VAR

'in Karkamış ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 1. Hudut Tabur Komutanlığı personelini taşıyan , ilçe girişinde devrildi.

Kazada yaralanan 5 asker, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı 3 asker, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Tedavileri devam eden iki askerin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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