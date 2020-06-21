Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışan teröristlere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Suriye'nin Afrin ilçesinde PKK'ya ait sözde karakollarda komutanlık yapan, örgüte zorla Kürt kökenli çocukları toplayan İsmail M. ve 10 yıl örgütün Irak'ta bulunan Gara kampında görev yapan kızı Kürdistan M.'nin giriş yaptığı tespit edildi. İstanbul İl Jandarma güçlerinin tespitleri sonrası İstanbul'da olduğu belirlenen ailenin yakalanması için operasyon başlatıldı. Jandarma güçleri tarafından yapılan araştırma sonunda teröristlerin Esenyurt ilçesinde bulunan bir adreste yaşadıkları ortaya çıktı. Günler süren çalışmanın ardından hücre evine ortak operasyon düzenledi. Operasyonda evde bulunan İsmail M. (62), Hanıfa B. (57), Kürdistan M. (41), Walat M. (32) çok sayıda örgütsel materyallerle birlikte gözaltına alındı.





SURİYE'DE GENÇLERİ SİLAH ZORUYLA DAĞA ÇIKARMIŞ

Gözaltına alınanlardan İsmail M. isimli teröristin 1977-1995 yılları arasında Suriye ordusunda görev yaptığı, kendi isteğiyle emekliliğe ayrılarak örgüte katıldığı ortaya çıktı. İsmail M., hakkında Suriye'de yapılan araştırma sonucunda Suriye savaşı başlamadan önce PYD terör örgütü adına bölgede çalıştığı, Kürt gençleri zorla toplayarak Irak'ın kuzeyinde bulunan Kandil bölgesine gönderdiği, Suriye'nin Mabatlı köyünde örgüt kıyafetleri giyerek sözde karakolunun başkanlığını yaptığı belirlendi. İsmail M.'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin Afrin'de hâkimiyet sağladığı 2011-2013 yılları arasında örgüt adına birçok insanı gözaltına aldığı Jandarma tarafından hazırlanan raporda yer aldı. İfadelerinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne çıkarılan iki terörist tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.





ÖRGÜT, 10 KIZ ÇOCUĞUNU ZORLA DAĞA ÇIKARDI

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İsmail M.'nin kızı Kürdistan M.'nin alınan ifadesinde kendisinin 1993 yılında Suriye'nin Halep şehrinde 7'inci sınıfta eğitim gördüğü sırada 4 örgüt mensubunun kendisi ile birlikte 10 kız çocuğunu gezdirme bahanesiyle örgütün Irak'ta bulunan Gara kampına götürdüğünü iddia etti. Örgüte bu şekilde katıldığını anlatan Kürdistan M., yaklaşık 10 yıl boyunca örgüte ait bulunan Gara kampında Şilan K. kod ismiyle faaliyet gösterdiğini söyledi.

EYLEM AMAÇLI TÜRKİYE'YE YERLEŞTİLER

Soruşturmanın devamında teröristler hakkında yapılan araştırma kapsamında Kürdistan M.'nin yaklaşık 10 yıl boyunca örgüte ait Irak'ta bulunan Gara kampında geri hizmette bulunduğunu söyleyerek kampta sadece yaralıları tedavi etmek ve yemek yapmaktan sorumlu olmasının 10 yıl gibi uzun bir süre içerisinde başka görevler yapmamasının mümkün olmadığı vurgulandı. Jandarmanın hazırladığı raporda ise, Kürdistan M.'nin 1993-2003 yılları arasında terör örgütünün Türkiye ve yurt dışında eylem açısından en yoğun ve üst seviyede olduğu, teröristin eylem, keşif ve gözetleme faaliyetlerinde bulunduğu anlatıldı. Kürdistan M.'nin 10 yıl örgüt içerisinde bulunmasına rağmen hiçbir terör örgütü mensubunun adını, kod adını vermediği, silah, mevzii, sığınak ve depo gibi bilgileri paylaşmaktan kaçındığı Türkiye'ye kaçak olarak girmesinin örgüt tarafından verilen emirle yerine getirildiği ve Türkiye'de eylem, gözetleme, istihbarat toplama görevini yürüttüğü ifade edildi.

20 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

İsmail M.'nin Esed rejimine ait orduda 18 yıl görev yaptıktan sonra örgüte katıldığı, Afrin bölgesinde terör örgütü PYD'ye ait karakol komutanlığı yaparak örgütsel faaliyetler yürüttüğü ortaya çıktı. Baba-kız hakkında savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda, şüphelilerin örgütün bölgedeki yapılanması ve örgüt mensuplarına ait kişileri deşifre etmekten kaçındığı, Türkiye'ye kaçak yollardan girerek eylem ya da bilgi toplama görevini yürütme şüphesinin bulunduğu ifade edildi. İki şüphelinin örgütün halen hiyerarşik yapısının içinde bulunduğu ifade edilerek haklarında 'PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. İsmail M. ve Kürdistan M. ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. (Atakan IRMAK / SABAH ÖZEL İSİTİHBARAT)