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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Gelen son dakika haberine göre; , Rus mevkidaşı Lavrov’la görüştü. Görüşmede başta olmak üzere, bölgesel konular, ikili ilişkiler, pandemi ve konuları ele alındı.

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Giriş Tarihi: 20.06.2020 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020
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TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA KRİTİK LİBYA ZİRVESİ

, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü |Video SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU RUS MEVKİDAŞI LAVROV İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ |VİDEO

LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüşmüştür" denildi.

LİBYA ZİRVESİ

Görüşmede, başta olmak üzere, bölgesel konular, ikili ilişkiler, pandemi ve konularının elen alndığı belirtildi.

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