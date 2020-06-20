Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Gelen son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov’la görüştü. Görüşmede Libya başta olmak üzere, bölgesel konular, ikili ilişkiler, pandemi ve turizm konuları ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüşmüştür" denildi.
LİBYA ZİRVESİ
Görüşmede, Libya başta olmak üzere, bölgesel konular, ikili ilişkiler, pandemi ve turizm konularının elen alndığı belirtildi.
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