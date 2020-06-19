19 Haziran 2020, Cuma
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Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından ’ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kaplan Operasyonunda teröristlerin açtığı taciz atışı sonucu şehit olan 'nın (23) baba ocağına ateş düştü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.06.2020
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KAHRAMANMARAŞ’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

'nın şahadet haberi, Pazarcık ilçesine bağlı Büyüknacar Mahallesinde yaşayan anne Fadıma ve baba Mehmet Kahya'ya askeri erkan tarafından iletildi. Kahya'nın babaocağı Türk Bayraklarıyla süslendi.

Ailenin tek erkek avladı olan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın bekar ve 3 kız kardeşi olduğu öğrenildi.

Ömer Kahya'nın cenazesinin yarın memleketi 'a getirilmesi bekleniyor.

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