19 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: MSB 4 teröristin öldürüldüğünü açıkladı

Son dakika haberleri... yaptığı açıklamada, "'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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MSB 4 TERÖRİSTİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

, 'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

ZAP'A HAVA HAREKATI DÜZENLENDİ

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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