19 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaralı köpeği yağmurdan koruyan polisi paylaştı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaralı köpeği yağmurdan koruyan polisi paylaştı

Yol ortasında yağmur altında yaralı bir şekilde yatan köpeği gören , kendi montuyla koruma altına aldı. , sosyal medya hesabından polis memurunun fotoğrafını paylaşarak "Merhamet ve sevgi olmazsa bu dünya ne işe yarar, ne güzel gösterdin..." ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.06.2020
ABONE OL
YARALI KÖPEĞİ YAĞMURDAN KORUYAN TÜRK POLİSİ

, "Merhamet ve sevgi, bu dünyadaki kader arkadaşlarımız hayvanları, bitkiyi ve doğayı da sarar. İnsan ve diğerleri yok. Hepimiz var." paylaşımında bulundu.

Twitter hesabından bir polisin montuyla yaralanan köpeğin üzerine örttüğü resmi paylaşan Çelik, şunları kaydetti:

"Yağmurda ıslanmasın diye yaralanan köpeğin üzerine kendi montunu örten polis kardeşim, merhamet ve sevgi olmazsa bu dünya ne işe yarar, ne güzel gösterdin. Merhamet ve sevgi, bu dünyadaki kader arkadaşlarımız hayvanları, bitkiyi ve doğayı da sarar. İnsan ve diğerleri yok. Hepimiz var. Onlar rakibimiz değil, yağmurda ıslanmasın diye üzerilerini örtmemiz gereken kader arkadaşlarımız."

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA