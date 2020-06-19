AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaralı köpeği yağmurdan koruyan polisi paylaştı
Yol ortasında yağmur altında yaralı bir şekilde yatan köpeği gören Türk polisi, kendi montuyla koruma altına aldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından polis memurunun fotoğrafını paylaşarak "Merhamet ve sevgi olmazsa bu dünya ne işe yarar, ne güzel gösterdin..." ifadelerine yer verdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Merhamet ve sevgi, bu dünyadaki kader arkadaşlarımız hayvanları, bitkiyi ve doğayı da sarar. İnsan ve diğerleri yok. Hepimiz var." paylaşımında bulundu.
Twitter hesabından bir polisin montuyla yaralanan köpeğin üzerine örttüğü resmi paylaşan Çelik, şunları kaydetti:
"Yağmurda ıslanmasın diye yaralanan köpeğin üzerine kendi montunu örten polis kardeşim, merhamet ve sevgi olmazsa bu dünya ne işe yarar, ne güzel gösterdin. Merhamet ve sevgi, bu dünyadaki kader arkadaşlarımız hayvanları, bitkiyi ve doğayı da sarar. İnsan ve diğerleri yok. Hepimiz var. Onlar rakibimiz değil, yağmurda ıslanmasın diye üzerilerini örtmemiz gereken kader arkadaşlarımız."
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