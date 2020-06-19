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Son dakika: Kuzey Irak'ta teröristlerin vurulduğu o anlara ait görüntüler yayınladı |Video

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Giriş: 19.06.2020 21:13
Güncelleme:19.06.2020 21:43
Son dakika haberi; Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlık teröristlerin vurulduğu o anlara ait görüntüleri yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

ZAP'A HAVA HAREKATI DÜZENLENDİ

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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