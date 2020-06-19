Son dakika: Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden taziye ziyareti
Son dakika haberi; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Silopi’de terör örgütü PKK’nın hain saldırısında şehit olan 4 işçinin ailelerine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Akar: "(Bir şehit yakınının 'İntikamımızın alınmasını istiyoruz' sözleri üzerine) Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şu anda binlerce asker dağda, ovada teröristlerin peşinde. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Onların inlerini, barınaklarını, mağaralarını başlarına yıkmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Güçlükonak ilçesine bağlı Akçakuşak köyüne gitti.
Köy camisinin avlusunda kurulan taziye yerinde, Silopi'de bölücü terör örgütünün el yapımı patlayıcı ile düzenlediği saldırıda şehit olan işçiler Emin Eruğul, Hacı Atilla, Nesim Beştaş ile Osman Tuncay'ın anne, baba, eş ve yakınlarını ziyaret eden Akar ve komutanlar, ailelere başsağlığı dileklerini iletti.
Şehit yakınları ve köylülerle uzun süre oturan, onların acılarını paylaşarak taleplerini dinleyen Akar, "Biz bu mücadelede sizlerle bir ve beraberiz. Şehit ailelerimiz için maddi, manevi yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.
Bir şehit yakınının "İntikamımızın alınmasını istiyoruz." sözleri üzerine Bakan Akar, şunları kaydetti:
"Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şu anda binlerce asker dağda, ovada teröristlerin peşinde. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Onların inlerini, barınaklarını, mağaralarını başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Bu durmayacak. Bu alçaklar, bu hainler, kalleş saldırılarının hesaplarını verecekler. Hepsi dağıldı, kaçacak delik arıyorlar. Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız. Döktükleri kanların hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz. Gece-gündüz sürekli onların peşindeyiz. Bu iş bitecek inşallah. Cumhurbaşkanımızın bize talimatı bu. 'Bu işi bitirin.' diyor. Bu günlere kolay gelinmedi. Bu günlere gelinmesinde askerin, jandarmanın, polisin, korucuların emeği, kanı, teri var. Bu noktaya geldik, inşallah bu noktadan sonra da bitecek bu iş. Teröristlerin yurt içindeki yuvaları başlarına yıkıldı, sınır ötesinde de nereleri varsa başlarına yıkıyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek, ülkemizi halkımızı bu musibetten kurtaracağız inşallah."
ŞEHİT EŞİNİN BAYRAK TALEBİ
Ziyaretin sonunda şehitlerden birinin eşi, Bakan Akar'dan Türk bayrağı istedi. Bunun üzerine talimatı ile getirilen Türk bayrağını Akar öperek şehit eşine hediye etti.
Köylüler de Bakan Akar ve TSK komuta kademesine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Her zaman sizin yanınızdayız, sizlerle gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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