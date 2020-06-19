Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş açıklama: Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında normalleşme sürecinde geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızda kurumlarımızla istişare ettik. İnşallah Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz." açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı:
"Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında normalleşme sürecinde geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızda kurumlarımızla istişare ettik. İnşallah Türkiye'yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz."
Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında normalleşme sürecinde geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızda kurumlarımızla istişare ettik. İnşallah Türkiye'yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz. pic.twitter.com/TSX20Ooles— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 19, 2020
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