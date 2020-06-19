19 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş açıklama: Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş açıklama: Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz

Son dakika haberi... , " Kalkanı kapsamında normalleşme sürecinde geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri ve () toplantımızda kurumlarımızla istişare ettik. İnşallah ’yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz." açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN FLAŞ AÇIKLAMA

, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında normalleşme sürecinde geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızda kurumlarımızla istişare ettik. İnşallah Türkiye'yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz."

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