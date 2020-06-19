19 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: Samsun ve Çanakkale'de maske takmak zorunlu hale getirildi! İşte maske yasağı olan 50 il

Son dakika haberi... 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 'dan itibaren maske takma zorunluluğu getirildi. Öte yandan Çanakkale Valiliği de, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kent sınırları içinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildiğini bildirdi. Böylece Samsun ve Çanakkale ile birlikte maske takma zorunluluğu olan illerin sayısı 50'ye yükseldi.

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Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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BİR İLDE DAHA MASKE TAKMAK ZORUNLU OLDU

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında toplandı.

Toplantıda kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanmasına, bu kapsamda ilde maske kullanımına yönelik denetimlerin artırılmasına karar verildi.

Toplantıda 'dan itibaren toplu bulunulan açık ve kapalı alanlar ile park, bahçe, bulvar, cadde ve sokak gibi yerlerde ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanılması, aykırı davrananlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 900 lira idari para cezası uygulanması ve kolluk kuvvetleri ile zabıta tarafından Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılması kararlaştırıldı.

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ÇANAKKALE VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına riayet etmenin yanı sıra merkez ilçede tüm vatandaşların zorunlu olarak maske takmasına karar verildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"22 Haziran Pazartesi gününden itibaren, İl Hıfzıssıhha kararı ile maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanmasına. Tedbirlere ilişkin kararların, uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi."

MASKE TAKMANIN ZORUNLU OLDUĞU İLLER

ve Çanakkale ile birlikte 50 ilde (Tekirdağ, Ankara, İstanbul, , Adıyaman, Afyonkarahisar... Amasya, , Aydın, Balıkesir, , , Bolu, Burdur, Denizli, , Elâzığ, Eskişehir, Gaziantep... Giresun, , , Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, , , Mardin, , , Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak...Tunceli, , , Diyarbakır, Erzurum, , , Şanlıurfa, Bitlis, Yalova) maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmış oldu.

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