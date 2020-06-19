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Bakan Albayrak'tan flaş açıklama: Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları hayata geçireceğiz

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Giriş: 19.06.2020 20:24
Güncelleme:19.06.2020 20:25
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında normalleşme sürecinde geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızda kurumlarımızla istişare ettik. İnşallah Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz." açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında normalleşme sürecinde geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızda kurumlarımızla istişare ettik. İnşallah Türkiye'yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz."

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