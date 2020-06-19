Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Silopi'de şehit olan işçilerin ailelerini ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü PKK'nın Silopi'de düzenlediği hain saldırıda şehit olan 10 işçinin ailelerini ziyaret etti. Ziyaretin sonunda şehitlerden birinin eşinin Bakan Akar’dan Türk Bayrağı istemesi duygulu anların yaşanmasına neden oldu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Akçakuşak köyüne gitti.
ŞEHİT YAKINLARINDAN TEK BİR İSTEK VAR
Köy camisinin avlusunda kurulan taziye yerinde, Silopi'de bölücü terör örgütünün el yapımı patlayıcı ile düzenlediği saldırıda şehit olan işçiler Emin Eruğul, Hacı Atilla, Nesim Beştaş ile Osman Tuncay'ın anne, baba, eş ve yakınlarını ziyaret eden Bakan Akar ve Komutanlar, aileye başsağlığı dileklerini iletti.
Şehit yakınları ve köylülerle uzun süre oturan, onların acılarını paylaşarak taleplerini dinleyen Bakan Akar, "Biz bu mücadelede sizlerle bir ve beraberiz. Şehit ailelerimiz için maddi, manevi yapılması gereken ne varsa, bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.
Bir şehit yakınının "intikamımızın alınmasını istiyoruz" sözleri üzerine Bakan Akar, şunları kaydetti:
"Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şu anda binlerce asker, dağda, ovada teröristlerin peşinde. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Onların inlerini, barınaklarını, mağaralarını başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Bu durmayacak. Bu alçaklar, bu hainler kalleş saldırılarının hesaplarını verecekler. Hepsi dağıldı, kaçacak delik arıyorlar. Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız, döktükleri kanların hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz. Gece-gündüz sürekli onların peşindeyiz. Bu iş bitecek inşallah. Cumhurbaşkanımızın bize talimatı bu, 'Bu işi bitirin' diyor. Bugünlere kolay gelinmedi. Bu günlere gelinmesinde askerin, jandarmanın, polisin, korucuların emeği, kanı, teri var. Bu noktaya geldik, inşallah bu noktadan sonra da bitecek bu iş. Teröristlerin yurt içindeki yuvaları başlarına yıkıldı, sınır ötesinde de nereleri varsa başlarına yıkıyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek, ülkemizi halkımızı bu musibetten kurtaracağız inşallah."
ŞEHİT EŞİNİN BAYRAK TALEBİ
Ziyaretin sonunda şehitlerden birinin eşi Bakan Akar'dan Türk Bayrağı istedi.
Bakan Akar getirilen Türk Bayrağı'nı öperek şehit eşine hediye etti. Köylüler de Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi'ne ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Her zaman sizin yanınızdayız, sizlerle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Yaralı köpeği yağmurdan koruyan Türk polisi
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş açıklama
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan flaş açıklama
- Bakan Albayrak sınava gireceklere başarı diledi
- Bir ilde daha maske takmak zorunlu oldu
- Mansur Yavaş'tan yönettiği belediyeye dava açtı
- Vali Yerlikaya'dan LGS'ye girecek adaylara mesaj
- Bakan Akar'dan şehit yakınına 'intikam' yanıtı
- MSB 4 teröristin öldürüldüğünü açıkladı
- İstanbul'da maske takmamanın cezası resmen açıkladı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Lise sınav duası! İşte LGS'de başarılı olmak için okunacak dualar ve sınav kazanma duası
- Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! Yükselişin sürmesi durumunda... Gram, çeyrek altın ne kadar?
- Tarih belli oldu mu? Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?
- KPSS 2020/8 tercihleri ne zaman bitiyor? Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı tercihleri nasıl yapılır?
- TOKİ Trabzon Araklı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Araklı 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama
- ŞOK'tan dev indirim! 20 Haziran Cumartesi kataloğu sürprizlerle dolu! İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu
- Son dakika: Sorumluluk sınavları ertelendi mi? 2020 MEB Lise sorumluluk sınavları ne zaman?
- Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 21-2 Haziran Cumartesi - Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Trabzon TOKİ 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Trabzon Merkez 480 konut kura çekilişi
- Son dakika: YKS ertelendi mi? Danıştay'dan YKS kararı! 2020 YKS sınavı ne zaman, saat kaçta?
- Son dakika: Emekli maaşları Temmuz zammı ile ne kadar olacak? 2020 SSK Bağkur emekli maaşı hesaplama
- Son dakika: İstanbul'da maske takmama cezası ne kadar? İstanbul'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı?