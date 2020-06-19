Dışişlerinden BM İnsan Hakları Özel Prosedürler Mekanizması'na tepki
BM İnsan Hakları Özel Prosedürler Mekanizması hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yapılan açıklamaları reddediyoruz" şeklinde konuştu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "BM İnsan Hakları Özel Prosedürler Mekanizması tarafından yapılan basın açıklamasında yer alan mesnetsiz ve talihsiz iddiaları reddediyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, BM İnsan Hakları Özel Prosedürler Mekanizması'nın açıklamasında yer alan iddialar hakkındaki soruya verdiği cevapta, "BM İnsan Hakları Özel Prosedürler Mekanizması tarafından yapılan basın açıklamasında yer alan mesnetsiz ve talihsiz iddiaları reddediyoruz. BM kararları çerçevesinde uluslararası camia tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne, talebi üzerine destek veren Türkiye, Libya'daki krizin askeri bir çözümü bulunmadığını başından beri vurgulamıştır. Bu çerçevede BM himayesinde kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması ile siyasi çözüm sürecinin canlandırılması için yoğun çaba göstermektedir.
Ülkemizin görüşlerine başvurulmadan, doğruluğu, nesnelliği ve kaynağı meçhul bazı ithamlar temelinde yapılan bu açıklamaların amacı konusunda ciddi kuşkularımız bulunmaktadır. BM Özel Prosedürler Mekanizması'ndan beklenen, yanlı ve kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yapmak yerine, çalışmalarını şeffaf ve ilgili tüm tarafların görüşlerini dikkate alarak yürütmesidir.
Öte yandan, Tarhuna'daki toplu mezarlar başta olmak üzere masum sivillere yönelik vahim savaş suçu vakalarının gündemde olduğu bu dönemde, BM İnsan Hakları Özel Raportörlerinin, spekülatif iddialar yerine, darbeci ve korsan Hafter'e bağlı milisler ve paralı askerlerin işledikleri insanlık suçlarını öncelikle araştırmaları yerinde olacaktır" ifadelerini kullandı.
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