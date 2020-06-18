Duygulandıran telsiz konuşması ortaya çıktı!
Türk Silahlı Kuvvetleri, Yunanistan’ın savaş tehdidine varan söylemlerle gerilimi tırmandırdığı Doğu Akdeniz’de geçtiğimiz hafta harbe hazırlık eğitimi icra etti. Eğitimde F-16 pilotu ile Akdeniz açıklarında görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri komutanı arasında duygulandıran telsiz konuşması ortaya çıktı.
Türk Silahlı Kuvvetleri geçen hafta Akdeniz'in uluslararası sularında açık deniz eğitimi yaptı. Eğitimde F-16 pilotu ile Akdeniz açıklarında görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri komutanı arasında duygulandıran bir telsiz konuşması yaşandı.
SABAH'ın ulaştığı konuşmalarda şu diyalog geçti
Akdeniz'deki birlik komutanı: "Gözlerinizden öpüyoruz. Görevinizi sağ salim yapıp buralara kadar geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz."
F-16 pilotu: "Komutanım, siz buralarda Türk bayrağını 100 yıl sonra tekrar dalgalandırarak bize büyük bir onur ve gurur yaşattınız. Biz Hava Kuvvetleri'nin unsurları olarak sizi buralarda savunmaktan ve bu görevde bulunmaktan onur ve gurur duyuyoruz " Akdeniz'deki birlik komutanı: "Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Desteğinizi her zaman arkamızda hissettik. Bugün de geldiniz. İhtiyaç olduğunda geleceğinizi biliyoruz. Hepinizin gözlerinden öpüyoruz "
UZAK MESAFE HAREKAT EĞİTİMİ
Türk kara sularından yaklaşık 2 bin kilometrelik rota boyunca gerçekleşen ve yaklaşık 8 saat süren göreve, 17 uçak ile 8 fırkateyn ve korvet katıldı. Türkiye'deki harekat merkezlerinden komuta edilen ve başarıyla tamamlanan eğitim ile uzak mesafe harekat görevlerinin kesintisiz icra edilmesinin denemesi de yapıldı. Eğitim Türkiye'nin Libya'ya verdiği destek içinde hayati öneme sahip. Zira Türkiye, Ocak'tan bu yana verdiği askeri eğitim- danışmanlık hizmeti ve İHA-SİHA'ları ile Libya'da dengeleri BM'nin tanıdığı meşru hükümet lehine değiştirerek Doğu Akdeniz'de milli çıkarlarımıza göz diken ülkelere geçit vermeyeceğini bütün dünyaya göstermiş oldu.
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