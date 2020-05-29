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Son dakika: HSK açıkladı! 16 Haziran'da başlayacak

Son dakika haberi... , adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde duruşma ve keşiflerin 'da başlamasına karar verdi.

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Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
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SON DAKİKA: HSK AÇIKLADI! 16 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Son dakika haberi... , adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde duruşma ve keşiflerin 'da başlamasına karar verdi.

HSK kararıyla istinaf ve vergi mahkemelerinin duruşma ve keşif haricindeki tüm yargısal faaliyetleri 1 'da başlayacak.

detaylar gelecek...

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