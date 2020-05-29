Son dakika: HSK açıkladı! 16 Haziran'da başlayacak

Son dakika haberi... HSK, adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde duruşma ve keşiflerin 16 Haziran'da başlamasına karar verdi.

HSK kararıyla istinaf ve vergi mahkemelerinin duruşma ve keşif haricindeki tüm yargısal faaliyetleri 1 Haziran'da başlayacak.

detaylar gelecek...