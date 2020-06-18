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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı. Aramada bir miktar uyuşturucu, sentetik hap ve tabanca ele geçirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.06.2020
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TEKİRDAĞ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesindeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu araçta arama yaptı.

Aramada bir miktar , sentetik hap ve tabanca ele geçirildi.

Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri de ilçede belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi. Bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İki ilçede gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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