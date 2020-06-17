Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Libya mesajı
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk heyeti olarak Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret ederek, Libya Başbakanı, Meclis Başkanı ve Maliye Bakanı ile hem siyasi hem de ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konularını konuştuk." ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk heyeti olarak Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret ederek, Libya Başbakanı, Meclis Başkanı ve Maliye Bakanı ile hem siyasi hem de ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konularını konuştuk." ifadelerine yer verdi.
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