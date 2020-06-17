17 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Libya mesajı

Son dakika haberleri... Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk heyeti olarak 'nın başkenti Trablus'u ziyaret ederek, Libya Başbakanı, Meclis Başkanı ve Maliye Bakanı ile hem siyasi hem de ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konularını konuştuk." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN LİBYA MESAJI

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk heyeti olarak 'nın başkenti Trablus'u ziyaret ederek, Libya Başbakanı, Meclis Başkanı ve Maliye Bakanı ile hem siyasi hem de ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konularını konuştuk." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...

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