AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu hakkındaki iftiralara tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu hakkındaki iftira dolu yazıya tepki gösterdi. Ailesinin siyasetten uzak tutulması gerektiğini vurgulayan Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Maalesef siyasi alanda ya da eleştiri çizgisinde durma yetenekleri olmayanlar aile kavramlarına saygısızca şiddet uygulamaktadır" ifadelerine yer verdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nu hedef alan yazıya ilişkin, "Trabzon vekilimiz Sayın Bahar Ayvazoglu ve ailesini hedef alan ahlak dışı imalarla dolu yazıyı kınıyoruz" dedi.
"MALESEF SİYASİ ALANDA..."
AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nu hedef alan yazıya ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Çelik, "Trabzon vekilimiz Sayın Bahar Ayvazoglu ve ailesini hedef alan ahlak dışı imalarla dolu yazıyı kınıyoruz. Söz konusu olan siyasi veya idari tasarruflarla ilgili bir eleştiri değil, kadına dönük şiddet ve iftiradır. Defalarca söyledik, aile meselesi her türlü siyasi tartışmanın dışında tutulmalıdır. Maalesef siyasi alanda ya da eleştiri çizgisinde durma yetenekleri olmayanlar aile kavramlarına saygısızca şiddet uygulamaktadır" ifadelerini kullandı.
Söz konusu olayın, bir siyasi tartışma ya da gazetecilik faaliyeti olarak eleştiri olmadığını belirten Çelik, "Ahlak dışı imalarla dolu, kuvvetle kınanması gereken ve bir kadının saygınlığını hedef alan bir şiddettir. Bu iftira ve şiddet girişimini mahkum ediyoruz. Bu iftiraya destek veren siyasiler sadece kendileri için bir utanç üretmiş oluyorlar. Kadınlara dönük iftira ve şiddete karşı durmak ilke meselesidir. İftiranın ve şiddetin sözcülüğünü yapmak ahlaksızlığın paydaşı olmaktır" ifadelerine yer verdi.
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