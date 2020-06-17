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Son dakika: LGS'ye girecek öğrenciler dikkat! Bakan Selçuk'tan flaş maske açıklaması

Son dakika haberine göre , Liselere Geçiş Sistemi () sınavına girecek öğrencilerin, sınav esnasında maskelerini çıkarabileceğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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BAKAN SELÇUK'TAN FLAŞ LGS AÇIKLAMASI

, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Her öğrenci için okullara maske gönderildi. Bu konuda çok dikkatli ve kararlıyız. Maskedeki esnekliğimiz, Bilim Kurulu'nun önerdiği şekilde 'sınav esnasında sosyal mesafenin korunması ve sınav bitiminde tekrar takılması şartıyla çıkarılabileceği' yönündedir" ifadelerini kullandı.

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