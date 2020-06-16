Son dakika: 5 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa'da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu.
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