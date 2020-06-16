16 Haziran 2020, Salı
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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 5 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi

Son dakika: 5 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, , , , ve 'da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2020
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5 İLDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ

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