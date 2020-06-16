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İstanbul'un yeni Emniyet Müdürü Zafer Aktaş hakkında dikkat çeken detay: Tam 21 yıl önce...

'nde atanan bundan tam 21 yıl önce çok kritik bir görev üstlenmiş çekirdek bir ekibin üyesiydi. Hazırladıkları rapor 'nin yakın tarihinde kirli izler bırakacak nitelikteki terör yapılanmasının da resmi belgelerle ilk tespitiydi...

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Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
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İSTANBUL'UN YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ HAKKINDA FLAŞ DETAY

1999 yılında 'in emniyet ve devletin diğer kurumları içindeki yapılanması hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü bir araştırma başlatmıştı. Bu kapsamda 'nden bir rapor hazırlaması istendi. Ankara emniyetinde bunun için çekirdek bir kadro oluşturuldu. O kadrodaki isimlerden biri de 'tı. Yaklaşık 1 aylık çalışmanın ardından 'Fetullah Gülen ve Işık Tarikatı' başlıklı 46 sayfalık bir rapor hazırlandı. Hürriyet'in haberine göre raporda Aktaş'ın da imzası vardı. 19 Mart'ta tamamlanan ve 'ne sunulan raporda 'nün devletin en kritik kurumlarında nasıl örgütlendiği ve nihai hedefinin ne olduğu anlatılıyordu. Raporda Gülen'in yapılanması 'Dini motifli siyasi hedefli bir terör örgütü' olarak nitelendiriliyordu. Bu tespit o döneme kadar bu resmi olarak yapılmış ilk ve en net tespitti. Fetullah Gülen bu rapordan iki gün sonra 21 Mart 1999'da 'tedavi' gerekçesiyle Amerika'ya gitti. Bir daha da dönmeyerek örgütü oradan yönetmeye başladı.

21 POLİS HEDEFTE
Raporu hazırlayan dönemin Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, istihbarattan sorumlu yardımcısı Osman Ak, İstihbarat Şube Müdürü Ersan Dalman ve şube müdür yardımcısı Zafer Aktaş ve KOM Şubesi'nde görevli Mahmut Çorumlu'nun da aralarında bulunduğu 21 polis daha sonra 'Telekulak' soruşturmasının hedefi oldu. Bazıları açığa alınan bazıları da sürgün görevlere gönderilen bu polislerin uzun süre yargılandı.

Aktaş yaptığı bir açıklamada bu süreci '1999 yılında emniyet teşkilatındaki paralel yapılanmayla ilgili rapor hazırlayan grup içerisinde yer aldım. Daha sonra terörist başı Fetullah Gülen'le alakalı Devlet Güvenlik Mahkemesine suç duyurusunda bulunduk. Ondan sonra bir süreç yaşadık ve Türkiye'nin değişik illerinde görevlerde bulunduk.' İfadeleriyle anlatmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan’a yeni görev İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN’A YENİ GÖREV
İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan’a yeni görev İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN’A YENİ GÖREV

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