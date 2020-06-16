16 Haziran 2020, Salı
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İstanbul'da 'yeni normal' denetimleri! Vali Ali Yerlikaya son durumu açıkladı

Son dakika haberine göre , 'da dün akşam yapılan 'Yeni normal' denetimlerinin sonuçlarını hesabından açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2020
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İSTANBUL'DA 'YENİ NORMAL' DENETİMLERİ

Valiliği, "yeni normal"e uyulması konusunda kent genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

, hesaplarından denetimlerle ilgili paylaşımda bulundu.

Vali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da dün gece "yeni normal" kapsamında, Turizm İşletme Belgesi olanlar dahil 3 bin 241 işletme denetlendi, 41 iş yerine cezai işlem uygulandı. 102 konaklama tesisinin 4'üne işlem yapıldı. Kurallara uyalım, uymayanları 155 ve 156'ya bildirelim."

İşte denetimlerden kareler:



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