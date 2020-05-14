14 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Gündem Haberleri 'Dornaz Alfa' ilacıyla tartışmalara yol açmıştı! Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan Kovid-19 çalışmalarıyla ilgili yeni açıklama

'Dornaz Alfa' ilacıyla tartışmalara yol açmıştı! Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan Kovid-19 çalışmalarıyla ilgili yeni açıklama

Kovid-19 salgınına karşı yaptığı çalışmalarla ve geçtiğimiz ay ilacının adını açıklamasıyla gündeme gelen Prof. Dr. , Dornaz Alfa ilacının sadece akciğer problemlerine neden olan zarı eritmediğini, aynı zamanda antiviral gibi çalışabildiğini rapor ettikleri ilk laboratuvar ve klinik verilerinin ön baskı olarak yayınlandığı açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.05.2020
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PROF. DR. ERCÜMENT OVALI'DAN KOVİD-19 ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

Koronavirüs tedavisi için kendini ve ekibini laboratuvara kapatan ve aylardır çalışmalar yürüten Prof. Dr. , sosyal medya hesabından koronavirüs aşı ve ilaç çalışmalarıyla ilgili bilgiler paylaştı.

"AMAÇ EYLÜLDE KLİNİK TESTLERE BAŞLAMAK"
Ovalı, ilk partide 2 milyon dozu hedefledikleri aşının birinci basamağı olan hayvan deneylerinin sorunsuz devam ettiğini açıkladı. Prof. Dr. Ovalı, "Amaç, eylülde klinik testlere başlamak" bilgisini paylaştı.

DORNAZ ALFA İLACI İLE İLGİLİ VERİLER YAYINLANDI
Ovalı, yaptığı açıklamada "Dornaz Alfa'nın sadece akciğer problemlerine neden olan zarı eritmediği, aynı zamanda bir antiviral gibi çalışabildiğini rapor ettiğimiz ilk laboratuvar ve klinik verilerimiz preprint olarak yayınlandı" ifadelerini kullandı.

OVALI ÖNCEKİ AÇIKLAMASINDA AĞUSTOS AYINI İŞARET ETMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde özel bir TV kanalına konuk olduğu programda aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Ercüment Ovalı, "Yaptığımız aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak. Ama yanlış gidebilir, terslikler olabilir. Eninde sonunda başarırız. Benim hep inandığım bir söz var: Zoru hemen yaparız, imkansız zaman alabilir. Bu zamana kadar adeta nefessiz çalıştık. Verdiğimiz sözü tuttuk. Biz 'ı tarih olarak koyarken, bugüne zor yetişir diyorduk" ifadelerini kullanmıştı.

16 NİSAN'DA DUYURMUŞTU
Ovalı, 16 Nisan tarihinde yaptığı paylaşımda "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik.. Acilen Dornaz Alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim" demişti.

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