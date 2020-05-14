'Dornaz Alfa' ilacıyla tartışmalara yol açmıştı! Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan Kovid-19 çalışmalarıyla ilgili yeni açıklama
Kovid-19 salgınına karşı yaptığı çalışmalarla ve geçtiğimiz ay Dornaz Alfa ilacının adını açıklamasıyla gündeme gelen Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Dornaz Alfa ilacının sadece akciğer problemlerine neden olan zarı eritmediğini, aynı zamanda antiviral gibi çalışabildiğini rapor ettikleri ilk laboratuvar ve klinik verilerinin ön baskı olarak yayınlandığı açıkladı.
Koronavirüs tedavisi için kendini ve ekibini laboratuvara kapatan ve aylardır çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, sosyal medya hesabından koronavirüs aşı ve ilaç çalışmalarıyla ilgili bilgiler paylaştı.
Bilgilendirme :— Ercüment Ovalı (@ercumentovali) May 13, 2020
İlk partide 2 miyon dozu hedeflediğimiz asimizin birinci basamak hayvan deneyleri sorunsuz devam ediyor. Amaç Eylülde kilinik testlere baslamak.
"AMAÇ EYLÜLDE KLİNİK TESTLERE BAŞLAMAK"
Ovalı, ilk partide 2 milyon dozu hedefledikleri aşının birinci basamağı olan hayvan deneylerinin sorunsuz devam ettiğini açıkladı. Prof. Dr. Ovalı, "Amaç, eylülde klinik testlere başlamak" bilgisini paylaştı.
Dornaz Alfa'nin sadece akciger problemlerine neden olan zarı eritmedigi, aynı zamanda bir anti antiviral gibi calisabildigini rapor ettigimiz ilk laboratuar ve klinik verilerimiz pre print olarak yayınlandı.— Ercüment Ovalı (@ercumentovali) May 13, 2020
DORNAZ ALFA İLACI İLE İLGİLİ VERİLER YAYINLANDI
Ovalı, yaptığı açıklamada "Dornaz Alfa'nın sadece akciğer problemlerine neden olan zarı eritmediği, aynı zamanda bir antiviral gibi çalışabildiğini rapor ettiğimiz ilk laboratuvar ve klinik verilerimiz preprint olarak yayınlandı" ifadelerini kullandı.
OVALI ÖNCEKİ AÇIKLAMASINDA AĞUSTOS AYINI İŞARET ETMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde özel bir TV kanalına konuk olduğu programda aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Ercüment Ovalı, "Yaptığımız aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak. Ama yanlış gidebilir, terslikler olabilir. Eninde sonunda başarırız. Benim hep inandığım bir söz var: Zoru hemen yaparız, imkansız zaman alabilir. Bu zamana kadar adeta nefessiz çalıştık. Verdiğimiz sözü tuttuk. Biz 23 Nisan'ı tarih olarak koyarken, bugüne zor yetişir diyorduk" ifadelerini kullanmıştı.
16 NİSAN'DA DUYURMUŞTU
Ovalı, 16 Nisan tarihinde yaptığı paylaşımda "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik.. Acilen Dornaz Alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim" demişti.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan 13 Mayıs Türk Dil Bayramı paylaşımı
- Mehmetçik hain tuzağı erken fark etti
- Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
- DSÖ'den Türkiye'ye koronavirüsle mücadele övgüsü
- Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'ndan çarpıcı ABD açıklaması: 800.000 kişi ölecek
- "Bakan Albayrak kafamızdaki tüm soru işaretlerini giderdi"
- T3 Vakfı, İBB ile hizmet protokolünü tek taraflı olarak feshetti! Selçuk Bayraktar'dan flaş açıklama
- DSÖ'den Kovid-19 uyarısı! ''HIV gibi kalıcı olabilir''
- İçişleri Bakanlığından YKS'ye girecek öğrencilerle ilgili yeni genelge
- 1'i Turuncu listeden 5 terörist öldürüldü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101 14 Mayıs kataloğunda Xiaomi Redmi 8 dikkat çekiyor! A101 14 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Ödemeler başladı! 1000 TL pandemi parası nereye yatıyor? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: Uçaklar ne zaman sefere başlayacak? İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Kırmızı listede yer alıyor! Koparana 73.747 TL ceza! Tüylü Çan Çiçeği faydaları nedir? Nerelerde yetişiyor?
- Diyanet: Zekat ve fitre ne zaman, kimlere verilir? Zekat hesaplama nasıl yapılır? 2020 Fitre miktarı kaç TL?
- Son dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte beklenen o tarih...
- Spor salonları ne zaman açılıyor? Fitness ve pilates salonları normalleşme planında hangi tarihte açılacak?
- MEB: Okullar ne zaman açılacak? Ziya Selçuk son dakika açıklaması! 24 Ağustos'ta okullar açılacak mı?
- Liste güncellendi! 13 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Mayıs ayı evde bakım parası ne kadar?
- Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla'da da hissedildi! 13 Mayıs son depremler
- Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak?
- Çocuklar için dışarı çıkma saatleri kaç? 0-14 yaş 15-20 yaş arası saat kaçta sokağa çıkacak? | SON DAKİKA