'Dornaz Alfa' ilacıyla tartışmalara yol açmıştı! Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan Kovid-19 çalışmalarıyla ilgili yeni açıklama

Koronavirüs tedavisi için kendini ve ekibini laboratuvara kapatan ve aylardır çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, sosyal medya hesabından koronavirüs aşı ve ilaç çalışmalarıyla ilgili bilgiler paylaştı.

Bilgilendirme :

İlk partide 2 miyon dozu hedeflediğimiz asimizin birinci basamak hayvan deneyleri sorunsuz devam ediyor. Amaç Eylülde kilinik testlere baslamak. — Ercüment Ovalı (@ercumentovali) May 13, 2020

"AMAÇ EYLÜLDE KLİNİK TESTLERE BAŞLAMAK"

Ovalı, ilk partide 2 milyon dozu hedefledikleri aşının birinci basamağı olan hayvan deneylerinin sorunsuz devam ettiğini açıkladı. Prof. Dr. Ovalı, "Amaç, eylülde klinik testlere başlamak" bilgisini paylaştı.

Dornaz Alfa'nin sadece akciger problemlerine neden olan zarı eritmedigi, aynı zamanda bir anti antiviral gibi calisabildigini rapor ettigimiz ilk laboratuar ve klinik verilerimiz pre print olarak yayınlandı. — Ercüment Ovalı (@ercumentovali) May 13, 2020

DORNAZ ALFA İLACI İLE İLGİLİ VERİLER YAYINLANDI

Ovalı, yaptığı açıklamada "Dornaz Alfa'nın sadece akciğer problemlerine neden olan zarı eritmediği, aynı zamanda bir antiviral gibi çalışabildiğini rapor ettiğimiz ilk laboratuvar ve klinik verilerimiz preprint olarak yayınlandı" ifadelerini kullandı.

OVALI ÖNCEKİ AÇIKLAMASINDA AĞUSTOS AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde özel bir TV kanalına konuk olduğu programda aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Ercüment Ovalı, "Yaptığımız aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak. Ama yanlış gidebilir, terslikler olabilir. Eninde sonunda başarırız. Benim hep inandığım bir söz var: Zoru hemen yaparız, imkansız zaman alabilir. Bu zamana kadar adeta nefessiz çalıştık. Verdiğimiz sözü tuttuk. Biz 23 Nisan'ı tarih olarak koyarken, bugüne zor yetişir diyorduk" ifadelerini kullanmıştı.

16 NİSAN'DA DUYURMUŞTU

Ovalı, 16 Nisan tarihinde yaptığı paylaşımda "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik.. Acilen Dornaz Alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim" demişti.