İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk kez atanan valilerle görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, lk kez atanan valilerle gelenekselleşen Valiler Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Soylu başkanlığındaki toplantıya Bakanlığa bağlı tüm birimlerden ilgililer de katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk kez atanan valilerle toplantı yaptı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığında, Soylu'nun başkanlığında, ilk kez atanan valilerle gelenekselleşen Valiler Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.
Toplantıya, Bakanlığa bağlı tüm birimlerden ilgililer de katıldı.
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