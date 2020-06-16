16 Haziran 2020, Salı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk kez atanan valilerle görüştü

, lk kez atanan valilerle gelenekselleşen Valiler Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Soylu başkanlığındaki toplantıya Bakanlığa bağlı tüm birimlerden ilgililer de katıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2020
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BAKAN SOYLU İLK KEZ ATANAN VALİLERLE GÖRÜŞTÜ

, ilk kez atanan valilerle toplantı yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığında, Soylu'nun başkanlığında, ilk kez atanan valilerle gelenekselleşen Valiler Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Bakanlığa bağlı tüm birimlerden ilgililer de katıldı.

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