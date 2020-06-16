İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk kez atanan valilerle görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk kez atanan valilerle toplantı yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığında, Soylu'nun başkanlığında, ilk kez atanan valilerle gelenekselleşen Valiler Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Bakanlığa bağlı tüm birimlerden ilgililer de katıldı.