Son dakika: İran Dışişleri Bakanı İstanbul'da! Kritik görüşme sonrası önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu ve Zarif görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldi.
İran Dışişleri Bakanı Zarif saat 11.00'da Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma ofisine geldi. Zarif, Bakan Çavuşoğlu ile toplantıya geçti. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı 1 buçuk saat sürdü.
İKİ BAKAN BASIN AÇIKLAMASI YAPIYOR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:
"Sınırları açtık. 1 Ağustos'tan itibaren uçuşları da başlatacağız.Bölgede istikrarsızlık ve terör var. Bundan sonraki süreçte Suriye'de kalıcı barışı getirmek için ne yapmamız gerektiğini konuşmamız gerekiyor. İran'ın istikrarı ve huzuru da bizim için oldukça önemli.
İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara karşıyız. Şu pandemi bize bir şey öğretti ki, bugün her zamankinden daha fazla işbirliği ve dayanışmaya ihtiyaç var. Tek taraflı adımlar ve yaptırımlar yerine birlikte adım atmak, dayanışmayı artırmak gerekiyor."
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:
Dünyadaki birçok güç bir virüs karşısında çaresiz kaldı. Tek taraflı politikaların hiç kimseye faydası yok. ABD'ye karşı tek taraflı ambargolarına karşı durdu Türkiye. Türkiye'deki kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Pandemi nedeniyle yüz yüze görüşmeler azaldı. Bugün burada olduğum için çok mutluyum. Bugün bir anlaşma imzaladık. Diplomatik taşınmazlarla ilgili bir anlaşma imzaladık. On yıllardır süren sorunu bu anlaşma ile çözmüş olacağız.
Birkaç gün önce kara yolu sınırı açıldı. Artık havayolu ile de yolcular gidip gelebilirler inşallah. Bu ayın sonuna kadar İran'ın doğal gaz akışı Türkiye'ye yeniden başlayacak. Türk sanayisi İran doğal gazını kullanabilecek. İnşallah Sayın Erdoğan'ın ziyareti ile de işbirliklerimizi sürdüreceğiz.
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